Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Το Κίεβο είναι σε θέση να ακούει τους υψηλόβαθμους Ρώσους αξιωματούχους, ισχυρίστηκε ο επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών της Ουκρανίας (HUR), Κυρίλο Μπουντάνοφ.

Τα σχόλιά του έρχονται λιγότερο από δύο εβδομάδες αφότου το Bloomberg δημοσίευσε αυτό που περιέγραψε ως καταγραφές τηλεφωνημάτων μεταξύ του βοηθού του Ρώσου προέδρου Γιούρι Ουσάκοφ, και του ειδικού απεσταλμένου του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και του απεσταλμένου της Ρωσίας για επενδύσεις και διαπραγματευτής της Ουκρανίας, Κίριλ Ντμίτριεφ.

Στις συνομιλίες που διέρρευσαν, ο Γουίτκοφ φαίνεται να προσφέρει καθοδήγηση σχετικά με το πώς το Κρεμλίνο θα μπορούσε να παρουσιάσει ένα ειρηνευτικό σχέδιο που θα μπορούσε να έχει απήχηση στον Τραμπ, ενώ ο Ντμίτριεφ περιέγραψε χωριστά τους άτυπους όρους της Μόσχας για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Το Bloomberg δεν αποκάλυψε πώς απέκτησε πρόσβαση σε μια τόσο ευαίσθητη ανταλλαγή και η Μόσχα ισχυρίστηκε ότι η διαρροή είχε στόχο να εμποδίσει τις συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ.

Ένα βίντεο που αναρτήθηκε από το Ουκρανικό Μέσο RBK Ukraine την Κυριακή δείχνει τον Μπουντάνοφ να ρωτάται ευθέως εάν οι ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες μπορούν να κρυφακούουν αξιωματούχους του Κρεμλίνου.

«Μπορούμε, ναι. Παίρνουμε χρήματα για αυτό», απάντησε. Ο Μπουντάνοφ ωστόσο δεν έδωσε λεπτομέρειες για να υποστηρίξει τον ισχυρισμό.

Ενώ το γραφείο του Ζελένσκι αρνήθηκε οποιαδήποτε ανάμειξη, οι δηλώσεις του Μπουντάνοφ υπονοούν έναν πιθανό ρόλο της Ουκρανίας, ειδικά καθώς οι συνομιλίες που διέρρευσαν υποδηλώνουν ότι το Κίεβο είχε παρακαμφθεί.

Ενώ η ευθύνη για τη διαρροή κυκλοφορεί ανάμεσα σε διάφορα κόμματα, Ευρωπαίος αξιωματούχος ασφαλείας είπε στη Wall Street Journal τον Νοέμβριο ότι δεκάδες χώρες θα μπορούσαν να υποκλέψουν τις κλήσεις του Ουσάκοφ, καθώς χρησιμοποιούσε μια μη ασφαλή γραμμή κινητής τηλεφωνίας.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Guardian επικαλέστηκε έναν πρώην αξιωματούχο των υπηρεσιών πληροφοριών των ΗΠΑ, ο οποίος είπε ότι η διαρροή πιθανότατα προήλθε από την Ουάσιγκτον, πιθανώς από κάποιον που αντιτίθεται στην πολιτική του Τραμπ.

Μιλώντας στην Kommersant τον περασμένο μήνα, ο Ουσάκοφ υποστήριξε ότι οι διαρροές θα μπορούσαν να αποτελούν μέρος μιας εκστρατείας κατά του Γουίτκοφ και είπε ότι ορισμένα μέρη από το υλικό ήταν πλαστά. Προειδοποίησε ότι η αποκάλυψη τέτοιων εμπιστευτικών συνομιλιών θα μπορούσε να βλάψει την εμπιστοσύνη μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας, συγκρίνοντας την υπόθεση με το σκάνδαλο Μάικ Φλιν, το 2017, όταν οι διαρροές μιας ρωσικής κλήσης ανάγκασαν τον σύμβουλο εθνικής ασφάλειας του Τραμπ να παραιτηθεί.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος του Τραμπ προσέφερε διαφορετική άποψη, λέγοντας στη Wall Street Journal ότι η διαρροή πιθανότατα προήλθε από ξένη υπηρεσία πληροφοριών. Ο αξιωματούχος είπε ότι ο πραγματικός στόχος ήταν ο Ουσάκοφ, ο οποίος επίσης καταγράφηκε να μιλάει με τον απεσταλμένο του Κρεμλίνου Κίριλ Ντμίτριεφ.