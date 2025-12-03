Υπό κράτηση τέθηκε η πρώην επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας και αντιπρόεδρος της Κομισιόν Φεντερίκα Μογκερίνι στο πλαίσιο της έρευνας στο Βέλγιο για ενδεχόμενη απάτη στη χρησιμοποίηση πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε πηγή προσκείμενη στην έρευνα. Πρόκειται για μία υπόθεση που έχει προκαλέσει μεγάλη αναταραχή στις Βρυξέλλες, οι οποίες βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα ακόμη σκάνδαλο που αμαυρώνει την εικόνα των ευρωπαϊκών θεσμών.

Η 52χρονη Φεντερίκα Μογκερίνι, η οποία διετέλεσε Ύπατη Εκπρόσωπος για την Εξωτερική Πολιτική της ΕΕ από το 2014 έως το 2019, ανέλαβε πριν από πέντε χρόνια τη διεύθυνση του Κολλεγίου της Ευρώπης στη Μπρυζ, ενός υψηλού κύρους ιδρύματος που εκπαιδεύει πολλούς Ευρωπαίους δημοσίους λειτουργούς.

Η έρευνα, υπό την εποπτεία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, αφορά υποψίες για ευνοιοκρατία και ενδεχόμενο αθέμιτο ανταγωνισμό στην ανάθεση την περίοδο 2021-22 στο Κολλέγιο της Ευρώπης, από τη διπλωματική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EEAS) της οποίας η Μογκερίνι είχε διατελέσει επικεφαλής, ενός εκπαιδευτικού προγράμματος εννέα μηνών για μελλοντικούς διπλωμάτες.

Κανένα σχόλιο από την Κομισιόν

Αξιοσημείωτο είναι ότι η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Πάουλα Πίνιο, δεν σχολίασε την έρευνα για απάτη που ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία, σύμφωνα με τα βελγικά μέσα ενημέρωσης, θα οδηγούσε στη σύλληψη τριών ατόμων, μεταξύ των οποίων και η Μογκερίνι.

Αν και ρωτήθηκε πολλές φορές στη καθιερωμένη ημερήσια ενημέρωση Τύπου χθες στις Βρυξέλλες, η Πίνιο απάντησε: «Δεν σχολιάζουμε ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη δικαστική έρευνα».

Άλλος αξιωματούχος της ΕΕ επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η διπλωματική υπηρεσία στις Βρυξέλλες ήταν ένας από τους στόχους της αστυνομικής επιχείρησης, για «δραστηριότητες που χρονολογούνται από προηγούμενες εντολές», προτού η Κάγια Κάλλας αναλάβει τα καθήκοντά της ως Ύπατης Εκπροσώπου για θέματα εξωτερικής πολιτικής στα τέλη του 2024.

Δύο ακόμα συλλήψεις

Τρία άτομα συνελήφθησαν στη βελγική πρωτεύουσα, εκ των οποίων και η Μογκερίνι, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή προσκείμενη στην υπόθεση, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες της βελγικής εφημερίδας L’Echo.

Τα άλλα δύο άτομα που συνελήφθησαν είναι ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Στέφανο Σανίνι, και ο αναπληρωτής διευθυντής του Κολλεγίου της Ευρώπης, διευκρίνισε η ίδια πηγή.

Οι ερευνητές προσπαθούν να διαπιστώσουν «εάν το Κολλέγιο της Ευρώπης ή εκπρόσωποι είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων για τα κριτήρια επιλογής», στο πλαίσιο της διαδικασίας πρόσκλησης υποβολής προσφορών που εκκίνησε η διπλωματική υπηρεσία της ΕΕ γι αυτό το πρόγραμμα κατάρτισης εννέα μηνών, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή εισαγγελία.

«Η επιλογή μέσω της πρόσκλησης υποβολής προσφορών χρονολογείται από την περίοδο 2021-2022, και οι παραβάσεις για τις οποίες διατυπώνονται κατηγορίες είναι ενδεχομένως: απάτη στην ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων, διαφθορά, σύγκρουση συμφερόντων και παραβίαση του επαγγελματικού απορρήτου», διευκρίνισε.

Η ευρωπαϊκή εισαγγελία, που συστάθηκε επίσημα το 2021, είναι ανεξάρτητο όργανο της ΕΕ αρμόδιο για την καταπολέμηση της απάτης σε βάρος κονδυλίων της Ένωσης, και οποιασδήποτε άλλης παράβασης που θίγει τα οικονομικά της συμφέροντα (διαφθορά, ξέπλυμα χρήματος, διασυνοριακή απάτη στον τομέα του ΦΠΑ).