Για απόπειρα δολοφονίας του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατηγορείται ο Κόουλ Τόμας Άλεν, ο άνδρας που σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές προσπάθησε να εισβάλει οπλισμένος στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του AP, ο 31χρονος εμφανίστηκε τη Δευτέρα ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου στην Ουάσιγκτον. Εκτός από την κατηγορία για απόπειρα δολοφονίας του Αμερικανού προέδρου, ο Κόουλ Άλεν αντιμετωπίζει κατηγορίες για οπλοκατοχή και για το γεγονός ότι πυροβόλησε Αμερικανό πράκτορα.

Οι Αρχές ερευνούν τα πιθανά κίνητρα πίσω από την επίθεση. Ωστόσο, σύμφωνα με μήνυμα που εξέτασε το Associated Press και το οποίο οι αρχές αποδίδουν στον Άλεν, ο 31χρονος φέρεται να έστειλε σε μέλη της οικογένειάς του ένα κείμενο λίγα λεπτά πριν από την επίθεση.

Σε αυτό, φέρεται να αυτοαποκαλείται «Φιλικός Ομοσπονδιακός Δολοφόνος», να κάνει επανειλημμένες αναφορές στον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο χωρίς να τον κατονομάζει και να αφήνει αιχμές για κυβερνητικές ενέργειες της διοίκησης Τραμπ.

Οι ερευνητές εξετάζουν το συγκεκριμένο μήνυμα, αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και καταθέσεις συγγενών, αναζητώντας στοιχεία για τη νοοτροπία του υπόπτου και τα πιθανά κίνητρα πίσω από την επίθεση.

Στη «συστηματική δαιμονοποίηση» του προέδρου Τραμπ αποδίδει ο Λευκός Οίκος την τρίτη απόπειρα δολοφονίας του

Στη «λατρεία του μίσους» που προέρχεται από την αριστερά απέδωσε ο Λευκός Οίκος την ευθύνη για την επίθεση που εξαπέλυσε ένας 31χρονος δάσκαλος στη δεξίωση που παρέθετε η Ένωση Ανταποκριτών, παρουσία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και πολλών στελεχών της κυβέρνησής του, το βράδυ του Σαββάτου.

«Η λατρεία του μίσους που προέρχεται από την αριστερά, εναντίον του προέδρου και όσων τον στηρίζουν και εργάζονται για αυτόν οδήγησε σε πολλούς τραυματίες και νεκρούς και παραλίγο να χτυπήσει ξανά, το Σαββατοκύριακο», είπε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ.

“When you have people in positions of power that are saying things like this every single day for years, you are inspiring violence by people who are already mentally ill.” – @PressSec Karoline Leavitt pic.twitter.com/6ONmzoZTdj — The White House (@WhiteHouse) April 27, 2026

Η εκπρόσωπος υπενθύμισε ότι αυτή είναι η τρίτη απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ σε λιγότερο από δύο χρόνια.

Ο ίδιος ο Τραμπ χρησιμοποιεί συχνά σκληρές εκφράσεις για τους πολιτικούς αντιπάλους του, μια τάση που οι επικριτές του χαρακτηρίζουν πολωτική και ενίοτε βίαιη. Στο παρελθόν, αποκάλεσε τον Τύπο «εχθρό του λαού», αν και στη συνέντευξη Τύπου μετά την επίθεση υιοθέτησε πιο συμβιβαστικό τόνο απέναντι στα μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα πάντως με τη Λέβιτ, γίνεται «συστηματικά δαιμονοποίηση» του 79χρονου προέδρου. «Τα τελευταία χρόνια, κανείς δεν αντιμετώπισε περισσότερα πυρά και περισσότερη βία από τον πρόεδρο Τραμπ», είπε η εκπρόσωπος, που διέκοψε την άδεια μητρότητας για να μιλήσει στους δημοσιογράφους. «Εκείνοι που τον αποκαλούν, συνεχώς και εσφαλμένα, φασίστα, απειλή για τη δημοκρατία και τον συγκρίνουν με τον Χίτλερ, για πολιτικούς λόγους, τροφοδοτούν αυτού του είδους τη βία», είπε.

«Τηρήσαμε τα πρωτόκολλα», απαντά το «Washington Hilton»

Διαβεβαιώσεις ότι τήρησε τα «αυστηρά» πρωτόκολλα της Μυστικής Υπηρεσίας έδωσε το ξενοδοχείο «Washington Hilton», ένα 24ωρο αφότου ο ένοπλος άνοιξε πυρ στο δείπνο ανταποκριτών που διοργάνωσε η αμερικανική κυβέρνηση, παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ.

«Το ξενοδοχείο λειτουργούσε με βάση τα αυστηρά πρωτόκολλα της ιδιοκτησίας του, όπως ορίστηκαν από τη Μυστική Υπηρεσία, που ήταν αρμόδια για την ασφάλεια» ανέφερε σε ανακοίνωσή της η διοίκηση του ξενοδοχείου.

«Η Μυστική Υπηρεσία, που είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια του προέδρου των ΗΠΑ και άλλων αξιωματούχων, συνεργαζόταν μεταξύ άλλων με τις τοπικές Αρχές και την ασφάλεια του ξενοδοχείου» ξεκαθάρισε.