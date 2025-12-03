Κατηγορίες για διαφθορά απήγγειλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην πρώην αντιπρόεδρο της Κομισιόν και πρύτανη του Κολλεγίου της Ευρώπης, Φεντερίκα Μογκερίνι, και τους άλλους δύο συλληφθέντες συνεργάτες της, με κατηγορίες για απάτη σχετικά με κοινοτικά κονδύλια.

Η Φεντερίκα Μογκερίνι και οι άλλοι δύο συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι καθώς κρίθηκε ότι δεν είναι ύποπτοι φυγής. Πρόκειται για τον πρέσβη Στέφανο Σανίνο, πρώην γενικό γραμματέα του ευρωπαϊκού οργάνου που είχε προκαλέσει τον διαγωνισμό των 990 χιλιάδων ευρώ για την υλοποίηση του μαθήματος το 2021-22 στο Κολλέγιο της Ευρώπης, και τον Σεζάρ Ζεγκρέτι, διευθυντή του διάσημου κολλεγίου στη Μπριζ.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν τόσο από την Ομοσπονδιακή Εισαγγελία της Μπριζ όσο και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) είναι απάτη στις δημόσιες συμβάσεις, διαφθορά, σύγκρουση συμφερόντων, παραβίαση του επαγγελματικού απορρήτου και αθέμιτος ανταγωνισμός.

Η 52χρονη Φεντερίκα Μογκερίνι, η οποία διετέλεσε Ύπατη Εκπρόσωπος για την Εξωτερική Πολιτική της ΕΕ από το 2014 έως το 2019, ανέλαβε πριν από πέντε χρόνια τη διεύθυνση του Κολλεγίου της Ευρώπης στη Μπρυζ, ενός υψηλού κύρους ιδρύματος που εκπαιδεύει πολλούς Ευρωπαίους δημόσιους λειτουργούς.

Η έρευνα που διενεργείται, υπό την εποπτεία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, αφορά υποψίες για ευνοιοκρατία και ενδεχόμενο αθέμιτο ανταγωνισμό στην ανάθεση την περίοδο 2021-22 στο Κολλέγιο της Ευρώπης, από τη διπλωματική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EEAS) της οποίας η Μογκερίνι είχε διατελέσει επικεφαλής, ενός εκπαιδευτικού προγράμματος εννέα μηνών για μελλοντικούς διπλωμάτες.