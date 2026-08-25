Ο πρώην πρόεδρος της Αρμενίας Ρόμπερτ Κοτσαριάν, σφοδρός αντίπαλος του πρωθυπουργού Νικόλ Πασινιάν, συνελήφθη σήμερα με την κατηγορία της διαφθοράς και της κατάχρησης δημοσίων πόρων, ανακοίνωσαν οι αρχές στη χώρα αυτή του Καυκάσου.

Ο πρώην ηγέτης, ο οποίος βρισκόταν στην εξουσία από το 1998 έως το 2008, κατηγορείται, μαζί με αρκετούς στενούς συνεργάτες του, για κατάχρηση του προεδρικού του αξιώματος για να «ιδιοποιηθεί δημόσια περιουσιακά στοιχεία» και να αποκτήσει άλλα περιουσιακά στοιχεία “σε τιμές σημαντικά χαμηλότερες από τις τιμές της αγοράς”, δήλωσε η Επιτροπή Καταπολέμησης της Διαφθοράς.

Έξι άτομα συνελήφθησαν σε σχέση με την έρευνα, συμπεριλαμβανομένου του Ρόμπερτ Κοτσαριάν, 71 ετών, και του γιου του Σεντράκ Κοτσαριάν, σύμφωνα με τις αρχές.

Ο Ρόμπερτ Κοτσαριάν ηγείται του κόμματος της αντιπολίτευσης «Συμμαχία της Αρμενίας».

Ήδη διεξάγεται έρευνα στο σπίτι ενός άλλου γιου του, του βουλευτή της αντιπολίτευσης Λεβόν Κοτσαριάν, ο οποίος χθες λογομάχησε στο κοινοβούλιο με τον πρωθυπουργό Νικόλ Πασινιάν.

Κατά τη διάρκεια αυτής της λεκτικής αντιπαράθεσης ο Νικόλ Πασινιάν κατηγόρησε την οικογένεια του Κοτσαριάν ότι συσσώρευσε παράνομα πλούτο και απείλησε να κατασχέσει τα περιουσιακά τους στοιχεία.

Διεξάγονται επίσης έρευνες σε δεκάδες τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένων επιχειρήσεων που συνδέονται με την οικογένεια Κοτσαριάν, σύμφωνα με την Επιτροπή Καταπολέμησης της Διαφθοράς.

Η συνοδεία του Ρόμπερτ Κοτσαριάν κατήγγειλε στο Telegram μια «νέα επίθεση των αρχών εναντίον του προέδρου Κοτσαριάν και της οικογένειάς του».

Ο Ρόμπερτ Κοτσαριάν έχει κατηγορηθεί για διαφθορά και στο παρελθόν. Οι επικριτές του τον βλέπουν ως την ενσάρκωση εκπροσώπων της ελίτ που κατηγορούνται για λεηλασία της χώρας, τους οποίους ο Νικόλ Πασινιάν εκδίωξε από την εξουσία με μια ειρηνική επανάσταση το 2018.

Το 2018 συνελήφθη και προφυλακίστηκε για αρκετούς μήνες με την κατηγορία της εκλογικής απάτης που σχετίζεται με τις προεδρικές εκλογές του 2008, κατηγορίες που έκτοτε έχουν αποσυρθεί.

Ο Ρόμπερτ Κοτσαριάν, υποστηρικτής των στενότερων δεσμών με τη Μόσχα, εξασφάλισε μια υψηλόβαθμη θέση σε ένα ρωσικό όμιλο μετά το τέλος της δεύτερης προεδρικής του θητείας το 2008.

Επωφελήθηκε για μεγάλο χρονικό διάστηα από την ιδιότητά του ως ήρωα του πρώτου πολέμου του Ναγκόρνο-Καραμπάχ στις αρχές της δεκαετίας του 1990, μιας περιοχής για την οποία το Αζερμπαϊτζάν και η Αρμενία έχουν συγκρουστεί δύο φορές μετά την κατάρρευση της ΕΣΣΔ.