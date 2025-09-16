Τέσσερις κατηγορίες απαγγέλθηκαν συνολικά στον φερόμενο ως δράστη της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ, Τάιλερ Ρόμπινσον, με την κυριότερη να τον φέρνει αντιμέτωπο με την θανατική ποινή.

Όπως ανακοινώθηκε, ο Ρόμπινσον κατηγορείται πλέον επισήμως για:

– Διακεκριμένη δολοφονία: Αυτή είναι η πιο σοβαρή κατηγορία και μπορεί να επιφέρει τη θανατική ποινή, σύμφωνα με το νόμο της Γιούτα.

– Δύο κατηγορίες για παρεμπόδιση της δικαιοσύνης: Σχετίζεται με ενέργειες που μπορεί να έχει κάνει ο Ρόμπινσον για να αποφύγει τη σύλληψη ή να αποκρύψει αποδεικτικά στοιχεία. Η ποινή για αυτό το αδίκημα είναι έως 15 έτη φυλάκιση.

– Χρήση πυροβόλου όπλου, σε κακουργηματικό βαθμό: Αφορά την πράξη της χρήσης πυροβόλου όπλου, με αποτέλεσμα τον θάνατο του Κερκ. Η ποινή που μπορεί να επιβληθεί είναι από πέντε χρόνια έως ισόβια κάθειρξη.

– Δύο κατηγορίες για αλλοίωση μαρτυρίας: Αφορά την υπόδειξη συγκάτοικου να διαγράψει μηνύματα κειμένου και τον εκφοβισμό του συγκάτοικου του για να παραμείνει σιωπηλός

Διάπραξη βίαιου εγκλήματος ενώ υπάρχουν παιδιά.

BREAKING: Tyler Robinson, 22, has been charged with the aggravated murder of Charlie Kirk – a capital offence in Utah. County Attorney Jeff Gray confirms the state will be seeking the death penalty. https://t.co/ZpXDYZWBvy 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/KnSnCR83QZ — Sky News (@SkyNews) September 16, 2025

Στη Γιούτα προβλέπεται εκτέλεση δια πυροβολισμού

Η Γιούτα εκτέλεσε για τελευταία φορά θανατοποινίτη διά πυροβολισμού τον Ιούνιο του 2010, όταν εφαρμόστηκε στον καταδικασμένο δολοφόνο Ρόνι Λι Γκάρντνερ.

Στην περίπτωση του Γκάρντνερ, πέντε εθελοντές της αστυνομίας πήραν θέσεις πίσω από έναν τοίχο με πέντε σχισμές, ενώ ο καθένας τους σημάδευε με το τουφέκι του έναν λευκό χάρτινο στόχο στο στήθος του Γάρντνερ πάνω από την καρδιά του, σημειώνει χαρακτηριστικά η New York Post.

Οι τέσσερις από τις πέντε σφαίρες ήταν αληθινές, αλλά η μία ήταν ψεύτικη, οπότε κανείς από τους εκτελεστές δεν ήξερε ποιος είχε ρίξει τον μοιραίο πυροβολισμό, ανέφερε το TMZ, επικαλούμενο δημοσιογράφο που ήταν μάρτυρας των γεγονότων στις Κρατικές Φυλακές της Γιούτα.

Ο Ρόμπινσον δεν συνεργάζεται με τις Αρχές

Ο Ρόμπινσον αναμένεται να εμφανιστεί μέσω κάμερας στην ακροαματική διαδικασία, καθώς κρατείται χωρίς εγγύηση και δεν είναι σαφές αν έχει δικηγόρο.

Οι Αρχές έχουν συγκεντρώσει στοιχεία, μεταξύ των οποίων ένα τουφέκι και πυρομαχικά με χαραγμένα αντιφασιστικά μηνύματα, καθώς και άλλα συνθήματα που προκύπτουν από δημοφιλή memes, τα οποία βρέθηκαν κοντά στον τόπο του εγκλήματος.

Παράλληλα, η αστυνομία υποστηρίζει πως ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον, δεν έχει συνεργαστεί με τις Αρχές, ωστόσο, ο περίγυρός του συμβάλλει στο να συλλέξουν στοιχεία αναφορικά με τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ και το κίνητρο του δράστη, το οποίο παραμένει άγνωστο.

Ερευνούν στοιχεία για να βρουν το κίνητρο του δράστη

Από την πλευρά του, ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, δήλωσε τη Δευτέρα στην εκπομπή «Fox & Friends» του Fox News Channel, ότι τα στοιχεία DNA συνδέουν τον Ρόμπινσον με μία πετσέτα τυλιγμένη γύρω από ένα τουφέκι που βρέθηκε κοντά στον χώρο του Πανεπιστημίου, και ένα κατσαβίδι που βρέθηκε στην οροφή από όπου πυροβολήθηκε θανάσιμα ο Τσάρλι Κρεκ.

Πριν από τον πυροβολισμό, ο Ρόμπινσον έγραψε σε ένα σημείωμα ότι είχε την ευκαιρία να σκοτώσει τον Κερκ και ότι θα το έκανε, σύμφωνα με τον Πατέλ.

Οι ερευνητές προσπαθούν να βρουν το κίνητρο για την επίθεση, δήλωσε ο κυβερνήτης της Γιούτα την Κυριακή, προσθέτοντας ότι περισσότερες πληροφορίες ενδέχεται να αποκαλυφθούν στην πορεία.

O συσχετισμός με το κίνημα Groypers

Ορισμένοι έχουν συνδέσει τον Ρόμπινσον με το κίνημα των Groypers, μια ακροδεξιά, νεοφιλελεύθερη, και συχνά ρατσιστική κίνηση που σχετίζεται με τον Νικ Φουέντες, Αμερικανό σχολιαστή και ακτιβιστή, γνωστό για τις ακραίες θέσεις του για τον εθνοκεντρισμό και την υπεροχή της λευκής φυλής. Παράλληλα, είναι αντίθετος με τις πολιτικές πολυπολιτισμικότητας και ενσωμάτωσης μεταναστών, ειδικά από χώρες με μη λευκούς πολίτες.

Οι Groypers είναι ένα εκλεκτικό ιδεολογικό κίνημα που αντιτίθενται στις παραδοσιακές πολιτικές της mainstream δεξιάς, την οποία κατηγορούν ότι δεν έχει αρκετά ή καθαρές συντηρητικές πολιτικές.

Οι Groypers χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα και βιντεοπαιχνίδια για να διαδώσουν τις θέσεις τους, που έχουν θεωρηθεί ρατσιστικές και επικίνδυνες. Ο συσχετισμός του Ρόμπινσον με το κίνημα, συνάγεται από ορισμένες φράσεις που αναγράφονταν στους κάλυκες του όπλου που χρησιμοποίησε ο δράστης.