Στο δικαστήριο Southwark Crown Court του Λονδίνου προσήλθε τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου ο Βρετανός ηθοποιός και κωμικός Ράσελ Μπραντ, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Λόρα Γκάλαχερ, και προσωπική ασφάλεια. Η παρουσία του στο δικαστήριο σηματοδοτεί την έναρξη της δίκης του για επτά συνολικά κατηγορίες βιασμού και σεξουαλικών επιθέσεων, οι οποίες προέρχονται από καταγγελίες έξι γυναικών.

Σύμφωνα με το Associated Press, η διαδικασία υπολογίζεται να διαρκέσει από 10 έως 12 εβδομάδες, ενώ ο 51χρονος ηθοποιός παρέμενε ελεύθερος με εγγύηση μέχρι την έναρξη της δίκης.

Το κατηγορητήριο και οι ισχυρισμοί της εισαγγελίας

Ο Μπραντ αρνείται κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες, οι οποίες τοποθετούνται χρονικά μεταξύ των ετών 1999 και 2009. Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες βιασμού, τρεις σεξουαλικής επίθεσης και μία άσεμνης επίθεσης.

Οι εισαγγελικές αρχές έχουν αναφέρει σε προηγούμενες ακροάσεις ότι οι καταγγελίες περιλαμβάνουν φερόμενο βιασμό σε δωμάτιο ξενοδοχείου κατά τη διάρκεια συνεδρίου του Εργατικού Κόμματος, εξαναγκασμό εργαζόμενης στην τηλεόραση σε σεξουαλική πράξη εντός τουαλέτας, καθώς και ανεπιθύμητη αγγιγματική και στοματική επαφή με εργαζόμενη σε ραδιοφωνικό σταθμό. Όλα τα παραπάνω αποτελούν αντικείμενο της δικαστικής έρευνας και δεν συνιστούν διαπιστωμένη ενοχή.

Οι προδικαστικές εξελίξεις και η προστασία των θυμάτων

Η υπόθεση εξαρτάται από μια σειρά από προηγούμενες δικαστικές ακροάσεις, με πιο πρόσφατη την προδικαστική συνεδρίαση της 6ης Οκτωβρίου για την εξέταση διαδικαστικών ζητημάτων. Παράλληλα, τον Φεβρουάριο του 2026, ο Μπραντ είχε δηλώσει αθώος για δύο επιπλέον κατηγορίες που αφορούσαν περιστατικά του 2009, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των κατηγοριών σε επτά. Βάσει της βρετανικής νομοθεσίας για την προστασία των θυμάτων σεξουαλικών αδικημάτων, τα στοιχεία των έξι γυναικών διατηρούνται αυστηρά εμπιστευτικά.

Η διαδρομή από τη δημοσιότητα στη δικαστική αίθουσα

Ο Ράσελ Μπραντ σημείωσε μεγάλη επιτυχία στις αρχές της δεκαετίας του 2000 ως κωμικός και παρουσιαστής στο BBC, πριν μεταπηδήσει στο Χόλιγουντ με πρωταγωνιστικούς ρόλους σε ταινίες όπως το Forgetting Sarah Marshall και το Get Him to the Greek. Αφού μίλησε ανοιχτά για τις παλαιότερες εξαρτήσεις του από ουσίες και αλκοόλ, τα τελευταία χρόνια απομακρύνθηκε από τα παραδοσιακά ΜΜΕ. Πλέον κατοικεί στη Φλόριντα των ΗΠΑ και δραστηριοποιείται διαδικτυακά, διατηρώντας ένα ευρύ κοινό μέσα από περιεχόμενο που επικεντρώνεται στην ευεξία, τη θρησκεία και εναλλακτικές θεωρίες. Η δίκη του συνεχίζεται με την εξέταση των αποδεικτικών στοιχείων και των ισχυρισμών της υπεράσπισης.