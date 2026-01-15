Σάλο προκαλούν στην Τουρκία, νέοι ισχυρισμοί που αφορούν τον φυλακισμένο πρώην δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, λίγες ώρες πριν καθίσει στο εδώλιο σήμερα, 15 Ιανουαρίου 2025, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της κατοχής πλαστού πτυχίου.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, μια influencer προχώρησε σε καταγγελία, υποστηρίζοντας ότι ο Ιμάμογλου διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση με γνωστή αθλήτρια του βόλεϊ, τη Derya Cayirgan. Όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό κανάλι ΣΚΑΪ, η συγκεκριμένη καταγγελία αναπαράγεται από χθες (14/1) τόσο από φιλοκυβερνητικά όσο και από αντιπολιτευόμενα μέσα, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει μέχρι στιγμής επίσημη αντίδραση, από την δική του πλευρά.

Παράλληλα, τουρκικά δημοσιεύματα, επαναφέρουν στο προσκήνιο παλαιότερη δήλωση της αθλήτριας, πριν από περίπου δύο χρόνια, όταν είχε ερωτηθεί για το πιο γνωστό πρόσωπο που συμπεριλαμβανόταν στις επαφές του κινητού της τηλεφώνου. Τότε, είχε απαντήσει, ότι διέθετε τον αριθμό του Εκρέμ Ιμάμογλου.

Σύμφωνα με τα ίδια μέσα, φαίνεται να διαμορφώνεται ένα αρνητικό αφήγημα σε βάρος του Εκρέμ Ιμάμογλου, το οποίο τον εμπλέκει σε υποθέσεις που αφορούν πλαστό πτυχίο, οικονομικές ατασθαλίες και εξωσυζυγική σχέση. Πρόκειται, ωστόσο, για ισχυρισμούς που μέχρι στιγμής, δεν έχουν επιβεβαιωθεί από καμία επίσημη πηγή.