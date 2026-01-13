Ο Ντόναλντ Τραμπ ενημερώθηκε για ένα μεγάλο φάσμα στρατιωτικών εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο Ιράν, σύμφωνα με όσα δήλωσαν δύο αξιωματούχοι του Υπουργείου Πολέμου στο CBS News.

Μια επιλογή παραμένει η επίθεση με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, αλλά οι αξιωματούχοι του Πεντάγωνου παρουσίασαν στον Πρόεδρο των ΗΠΑ κυβερνοεπιχειρήσεις και επιχειρήσεις επηρεασμού της κοινής γνώμης.

Τη Δευτέρα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε δασμούς 25% σε προϊόντα από χώρες που διατηρούν εμπορικούς δεσμούς με το Ιράν. Παράλληλα οι ΜΚΟ δηλώνουν πως οι νεκροί είναι πάνω από 600 εδώ και τρείς εβδομάδες αντικυβερνητικών διαδηλώσεων. Προειδοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί ότι η Τεχεράνη είναι ανοιχτή σε συνομιλίες με την Ουάσινγκτον, αλλά παραμένει και «έτοιμη για πόλεμο».

Βίντεο από τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις:

Την Τρίτη θα πραγματοποιηθεί συνάντηση της ομάδας εθνικής ασφαλείας των ΗΠΑ στο Λευκό Οίκο. Εκεί θα συζητηθεί εκτενώς το θέμα του Ιράν. Ωστόσο, δεν είναι σαφές αν ο Ντόναλντ Τραμπ θα παραστεί.

Ακόμα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ νωρίτερα είχε δηλώσει ότι ο στρατός του ζυγίζει «πολύ ισχυρές επιλογές» για να παρέμβει σε περίπτωση θανάτου περισσότερων διαδηλωτών. Ταυτόχρονα, τονίζει πως οι Ιρανοί ηγέτες τον κάλεσαν «για διαπραγματεύσεις» και ότι οι ΗΠΑ «ίσως χρειαστεί να ενεργήσουν πριν από μια συνάντηση».

O Χαμενεΐ κατηγορεί τις ΗΠΑ για «απάτη» – Έκκληση Παχλαβί για άμεση επέμβαση

Ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ έχει δεχτεί ισχυρή κρίση νομιμότητας λόγω της απογοήτευσης για την κατάρρευση του ιρανικού νομίσματος και της οικονομικής κακοδιαχείρισης.

Τη Δευτέρα, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολίν Λέβιτ, δήλωσε ότι ένας Ιρανός αξιωματούχος επικοινώνησε με τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, προσθέτοντας ότι η δημόσια στάση της Τεχεράνης είναι «αρκετά [διαφορετική] από τα μηνύματα που λαμβάνει η κυβέρνηση κατ’ ιδίαν».

Προειδοποίησε όμως ότι ο Τραμπ «δεν φοβάται να χρησιμοποιήσει στρατιωτικές επιλογές εάν και όταν το κρίνει απαραίτητο».

Διαδηλωτές στους δρόμους:

Σύμφωνα με πληροφορίες, οποιαδήποτε στρατιωτική αντίδραση των ΗΠΑ στο Ιράν πιθανότατα θα περιλαμβάνει αεροπορική ισχύ. Επιπλέον εξετάζονται οι επιλογές να διαταράξουν τις ιρανικές δομές διοίκησης και τις επικοινωνίες.

Οι ΗΠΑ έχουν προτρέψει τους πολίτες τους στο Ιράν να φύγουν από τη χώρα, ενώ ο Χαμενεΐ κατηγόρησε την Αμερική για «απάτη» και εξάρτηση από «προδότες μισθοφόρους». Αντίθετα, επαίνεσε τις κρατικά οργανωμένες φιλοκυβερνητικές συγκεντρώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Ιράν τη Δευτέρα.

Ειδικότερα, είπε ότι «το ιρανικό έθνος είναι ισχυρό, γνωρίζει και γνωρίζει τους εχθρούς του και είναι παρόν σε κάθε σκηνή».

Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης μεγάλα πλήθη συγκεντρώθηκαν σε αρκετές πόλεις μετά από εκκλήσεις για φιλοκυβερνητικές διαδηλώσεις. Το BBC Persian είδε μηνύματα που προσκαλούσαν ανθρώπους εντός της χώρας να συμμετάσχουν σε αυτές τις διαδηλώσεις, ενώ τους προειδοποιούσαν επίσης να μην συμμετάσχουν σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις.

The death toll from mass protests in Iran has risen to 648, according to data compiled by the U.S.-based Human Rights Activists News Agency on Sunday. Read more: https://t.co/Uycp8HubJt pic.twitter.com/vhIeblsSme — ABC News (@ABC) January 13, 2026

Σημειώνεται, πως ο Ρεζά Παχλαβί, γιος του τελευταίου σάχη του Ιράν, ο οποίος ζει εξόριστος στις ΗΠΑ, προέτρεψε τον Τραμπ να παρέμβει άμεσα για να περιορίσει τον αριθμό των θανάτων μεταξύ των διαδηλωτών.

Στο CBS News, δήλωσε ο Παχλαβί ότι η ιρανική κυβέρνηση «προσπαθεί να ξεγελάσει τον κόσμο κάνοντάς τον να πιστέψει ότι είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί ξανά». Παράλληλα , τόνισε πως ο Τραμπ είναι «ένας άνθρωπος που εννοεί αυτά που λέει και λέει αυτά που εννοεί» και που «γνωρίζει τι διακυβεύεται».

«Νομίζω ότι ο πρόεδρος πρέπει να λάβει μια απόφαση αρκετά σύντομα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Παχλαβί.

Περισσότεροι από 648 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, σύμφωνα με την ομάδα ανθρωπίνων δικαιωμάτων Iran Human Rights (IHRNGO) με έδρα τη Νορβηγία.

Άνθρωποι προσπαθούσαν να αναγνωρίσουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα ανάμεσα σε δεκάδες σορούς

Δραματικές είναι οι σκηνές που εκτυλίσσονται στον Ιράν και σήμερα, καθώς η κυβέρνηση έχει αιματοκυλήσει τις διαδηλώσεις που ζητούν λύσεις για την ακρίβεια. Άνθρωποι προσπαθούσαν να αναγνωρίσουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα ανάμεσα σε δεκάδες σορούς μέσα σε δωμάτια που έμοιαζαν με αποθήκες.

Βίντεο του CNNi δείχνει ένα πλήθος ανθρώπων συγκεντρωμένο μπροστά σε μια οθόνη που προβάλλει φωτογραφίες νεκρών, καθώς τα αγαπημένα τους πρόσωπα συγκεντρώνονται τριγύρω, προσπαθώντας να τους αναγνωρίσουν.

Σύμφωνα με την οργάνωση Human Rights Activists News Authorizations (HRANA), περίπου 250 σοροί εκτιμάται ότι βρίσκονται σε αυτοσχέδιο νεκροτομείο. Σε άλλο βίντεο, φαίνονται μαύρες σακούλες με πτώματα παρατεταγμένες σε ένα πεζοδρόμιο έξω από το κτήριο, με ανθρώπους συγκεντρωμένους.

Mr. Wilders, please watch this new video – there are 250 bodies in just one morgue branch, while 31 provinces in Iran have reported murders by live ammunition and each province has dozens of morgues full of bodies!!! pic.twitter.com/Wd0jKSj4QW — پسر عاقل نوح (@Ebne_noah) January 11, 2026

Τα μέσα της χώρας κάνουν λόγο για σορούς που ως επί το πλείστον ήταν άνθρωποι που παρασύρθηκαν και ποδοπατήθηκαν στις διαμαρτυρίες.