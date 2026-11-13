Σε ρυθμούς νέων μαζικών κινητοποιήσεων κινείται η Γαλλία, η οποία ετοιμάζεται για τον πέμπτο κατά σειρά γύρο διαδηλώσεων. Οι πολίτες δίνουν εκ νέου ραντεβού στους δρόμους, με αιχμή του δόρατος τις διεκδικήσεις στον τομέα της παιδείας, αλλά και τη συνεχιζόμενη δυσαρέσκεια για την εκτόξευση του κόστους διαβίωσης.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του υπουργού Εσωτερικών της χώρας, Λοράν Νουνιέζ, αύριο, Σάββατο 14 Νοεμβρίου, έχουν προγραμματιστεί δεκάδες πορείες διαμαρτυρίας σε πλήθος γαλλικών πόλεων. Προκειμένου να διασφαλιστεί η τάξη, ο κρατικός μηχανισμός τίθεται σε κατάσταση υψίστης ετοιμότητας, με μια τεράστια δύναμη περίπου 70.000 αστυνομικών να βρίσκεται σε επιφυλακή.

Δίνοντας το στίγμα του επιχειρησιακού σχεδιασμού, ο Γάλλος υπουργός δήλωσε: «Θα έχουμε την ίδια ανάπτυξη αστυνομικών δυνάμεων με αυτή του περασμένου Σαββάτου». Περιγράφοντας επιπλέον τον τρόπο δράσης των Αρχών, υπογράμμισε ότι τα μέτρα ασφαλείας θα είναι «ευέλικτα, ευαίσθητα και προσαρμόσιμα στις ενέργειες ομάδων υψηλού κινδύνου, οι οποίες διασκορπίζονται σε μικρές ομάδες και προσπαθούν να παρακάμψουν τις αρχές επιβολής του νόμου».

Στέλνοντας, τέλος, ένα σαφές μήνυμα απέναντι σε ενδεχόμενα έκτροπα, ο υπουργός κατέληξε: «Και όπως λέω κάθε φορά, θα είμαστε έτοιμοι για οτιδήποτε αφορά βανδαλισμούς και λεηλασίες».