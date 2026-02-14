Το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα του Reuters αποκαλύπτει ότι ο αμερικανικός στρατός προετοιμάζεται για πολεμικές επιχειρήσεις διαρκείας κατά του Ιράν.

Σε περίπτωση που ο Ντόναλντ Τραμπ διατάξει επίθεση, σύμφωνα με δηλώσεις δύο αμερικανών αξιωματούχων, η σύγκρουση που ενδέχεται να γίνει είναι πολύ σοβαρή.

Σύμφωνα με το Reuters, κάτι τέτοιο καταρρίπτει κάθε πληροφορία, η οποία μιλά για μια «ομαλή περίοδο διπλωματίας» με το Ιράν αυτή την στιγμή. Η αποκάλυψη αυτή προέρχεται από δύο αξιωματούχους, οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαίσθητης φύσης της επιχείρησης.

Διπλωμάτες των ΗΠΑ και του Ιράν πραγματοποίησαν συνομιλίες στο Ομάν την περασμένη εβδομάδα, σε μια προσπάθεια να «ηρεμήσουν» τα πράγματα σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Ωστόσο, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν την Παρασκευή ότι το Πεντάγωνο στέλνει ένα επιπλέον αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή, προσθέτοντας χιλιάδες επιπλέον στρατιώτες μαζί με μαχητικά αεροσκάφη, αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενα βλήματα και δύναμη ικανή να εξαπολύει αμέτρητες επιθέσεις κατά του Ιράν.

«Μερικές φορές πρέπει να φοβάσαι – Αυτό είναι το μόνο που θα φέρει λύση στην κατάσταση»

Ο Τραμπ, μιλώντας την Παρασκευή σε αμερικανούς στρατιώτες σε μια βάση στη Βόρεια Καρολίνα, είπε ότι «ήταν δύσκολο να επιτευχθεί συμφωνία» με το Ιράν.

«Μερικές φορές πρέπει να φοβάσαι. Αυτό είναι το μόνο που θα φέρει πραγματικά λύση στην κατάσταση», είπε ο Τραμπ.

Όταν της ζητήθηκε να σχολιάσει τις προετοιμασίες για μια ενδεχόμενη παρατεταμένη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Άννα Κέλι δήλωσε: «Ο Πρόεδρος Τραμπ έχει όλες τις επιλογές στο τραπέζι όσον αφορά το Ιράν».

«Ακούει διάφορες απόψεις, αλλά λαμβάνει την τελική απόφαση με βάση το τι είναι καλύτερο για τη χώρα μας και την εθνική ασφάλεια», είπε η Κέλι.

Το Πεντάγωνο αρνήθηκε να σχολιάσει.

Αυξημένοι οι κίνδυνοι στο Ιράν

Ο σχεδιασμός που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη φορά είναι πιο περίπλοκος, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

Σε μια παρατεταμένη εκστρατεία, ο αμερικανικός στρατός θα μπορούσε να χτυπήσει κρατικές και ασφαλείας εγκαταστάσεις του Ιράν, όχι μόνο πυρηνικές υποδομές, ανέφερε ένας από τους αξιωματούχους, χωρίς να δώσει άλλες λεπτομέρειες.

Οι ειδικοί λένε ότι οι κίνδυνοι για τις αμερικανικές δυνάμεις θα ήταν πολύ μεγαλύτεροι σε μια τέτοια επιχείρηση εναντίον του Ιράν, το οποίο διαθέτει ένα τρομερό οπλοστάσιο πυραύλων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν την αντίδραση του Ιράν, η οποία θα οδηγήσει σε αμοιβαία χτυπήματα και αντίποινα για ένα χρονικό διάστημα σε περίπτωση πραγματοποίησης της πολεμικής επιχείρησης.

Ο Τραμπ έχει απειλήσει επανειλημμένα να βομβαρδίσει το Ιράν λόγω των πυρηνικών και βαλλιστικών προγραμμάτων του. Την περασμένη Πέμπτη, προειδοποίησε ότι η εναλλακτική λύση σε μια διπλωματική λύση θα ήταν «πολύ τραυματική, πολύ τραυματική». Οι Επαναστατικές Φρουρές του Ιράν από την πλευρά τους δήλωσαν ότι σε περίπτωση επιθέσεων στο ιρανικό έδαφος, θα μπορούσαν να ανταποδώσουν τα πυρά σε οποιαδήποτε αμερικανική στρατιωτική βάση.

Οι ΗΠΑ διατηρούν αυτή τη στιγμή βάσεις σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, μεταξύ άλλων στην Ιορδανία, το Κουβέιτ, τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, το Μπαχρέιν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Τουρκία.