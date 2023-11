Μια αυτοκινητοπομπή του ΟΗΕ κατάφερε να φτάσει σε δύο εγκαταστάσεις της UNRWA που φιλοξενούν εκτοπισμένους Παλαιστίνιους στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, όπου παρέδωσε αλεύρι, την ώρα που τα τρόφιμα, το νερό και τα καύσιμα έχουν ουσιαστικά εξαντληθεί στον παλαιστινιακό θύλακα.

Πρόκειται για την πρώτη παράδοση βοήθειας σε καταφύγιο στο βορρά εδώ και πάνω από ένα μήνα, ανέφερε το OCHA (Γραφείο του ΟΗΕ για το Συντονισμό των Ανθρωπιστικών Υποθέσεων) σε έκθεσή του την Παρασκευή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ποσότητα της ανθρωπιστικής βοήθειας απέχει πολύ από τις ανάγκες των κατοίκων. To Ισραήλ δεν επέτρεπε στον ΟΗΕ ή σε άλλους διεθνείς οργανισμούς να διανείμουν ανθρωπιστική βοήθεια στην περιοχή αυτή, η οποία θεωρείται ζώνη μάχης για τις ισραηλινές δυνάμεις. Οι άνθρωποι δεν είχαν πια τρόφιμα και νερό και ακόμη και τα νοσοκομεία στη βόρεια Γάζα δεν έλαβαν καμία ιατρική βοήθεια καθ’ όλη τη διάρκεια των επτά εβδομάδων των μαχών.

On the first day of the humanitarian pause in #Gaza:

➡️ 137 trucks carrying vital aid were offloaded – the biggest convoy since 7 Oct.

➡️ 129,000 litres of fuel & 4 trucks of gas entered the Strip.

➡️ 21 critical patients were evacuated from the north.

Press Release 👇

— UN Humanitarian (@UNOCHA) November 24, 2023