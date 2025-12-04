Οι Δημοκρατικοί ως μέλη της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων έδωσαν στη δημοσιότητα φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό από το ιδιωτικό νησί Little St. James στην Καραϊβική, ιδιοκτησίας του Τζέφρι Έπσταϊν. Το υλικό, που σύμφωνα με το CNN βλέπει για πρώτη φορά το φως της δημοσιότητας, αποκαλύπτει λεπτομέρειες από το περιβάλλον όπου διαπράχθηκαν τα εγκλήματα εις βάρος νεαρών κοριτσιών και γυναικών.

 

Περίεργες μάσκες που κοσμούσαν τους τοίχους της έπαυλης

Τα βίντεο παρουσιάζουν χώρους που θυμίζουν πολυτελές θέρετρο, με πισίνα, τροπικούς φοίνικες και μονοπάτια με πανοραμική θέα στον ωκεανό. Σε μία από τις φωτογραφίες, εμφανίζεται ένα γραφείο με μαυροπίνακα, όπου είναι γραμμένες λέξεις όπως «δύναμη», «απάτη», «αλήθεια», «μουσική» και «πολιτική».

Ο Ντόναλντ Τραμπ με μια νεαρή κοπέλα και ο Τζέφρι Έπστάϊν με τη Μάξγουελ


Άλλες εικόνες καταγράφουν υπνοδωμάτια, μπάνια και δωμάτια με ιδιόμορφο εξοπλισμό, ανάμεσα στα οποία ξεχωρίζει ένα έπιπλο που θυμίζει οδοντιατρική καρέκλα. Εντοπίζεται επίσης ένα τηλέφωνο με προεγκατεστημένα ονόματα στην ταχεία κλήση, όπως Darren, Rich, Mike, Patrick και Larry.

 

 

 

 


Η δημοσιοποίηση του υλικού πραγματοποιείται σε συνέχεια της υπογραφής νομοσχεδίου από τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο υποχρεώνει το υπουργείο Δικαιοσύνης να εκθέσει στο κοινό σχετικές πληροφορίες και έγγραφα γύρω από την υπόθεση Έπσταϊν. Ο βουλευτής Ρόμπερτ Γκάρσια υπογράμμισε ότι ζητούμενο είναι η πλήρης διαφάνεια για όσα συνέβησαν στο νησί και για όλους όσοι ενδέχεται να εμπλέκονται.

 


Το Little St. James παραμένει επίκεντρο των πολυετών ερευνών των Αρχών σχετικά με τις εγκληματικές δραστηριότητες του Έπσταϊν, αποτελώντας σύμβολο της σκοτεινής δράσης του.

