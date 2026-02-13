Ύστερα από τρία χρόνια εντατικών προσπαθειών, επιστήμονες του California Department of Fish and Wildlife (CDFW) κατάφεραν να εντοπίσουν και να αιχμαλωτίσουν προσωρινά μια εξαιρετικά σπάνια κόκκινη αλεπού της Sierra Nevada, σηματοδοτώντας μια ιστορική στιγμή για την έρευνα και την προστασία του είδους.

Η συγκεκριμένη αλεπού εντοπίστηκε στο νότιο τμήμα της οροσειράς και οι επιστήμονες της τοποθέτησαν ειδικό κολάρο, παρακολούθησης, ώστε να μελετήσουν τις μετακινήσεις και τη συμπεριφορά της στο φυσικό της περιβάλλον. Όπως δήλωσε η περιβαλλοντολόγος του CDFW, Julia Lawson, το επίτευγμα αυτό αποτελεί την κορύφωση μιας δεκαετούς προσπάθειας που περιλάμβανε απομακρυσμένες έρευνες με κάμερες και συλλογή γενετικού υλικού από περιττώματα για τον εντοπισμό της εξάπλωσης της αλεπούς στη νότια Σιέρα, καθώς και τρία χρόνια συστηματικών προσπαθειών παγίδευσης.

Οι βιολόγοι τονίζουν ότι η ευκαιρία αυτή προσφέρει πολύτιμα δεδομένα για την κατανόηση και τη μακροπρόθεσμη προστασία, του σπάνιου αυτού πληθυσμού. Στόχος τους είναι να αξιοποιήσουν τις πληροφορίες που θα συλλεχθούν από το ζώο με το κολάρο, ώστε να σχεδιάσουν πιο αποτελεσματικές στρατηγικές αποκατάστασης του είδους.

Οι κόκκινες αλεπούδες της Σιέρα Νεβάδα προστατεύονται ως απειλούμενο είδος βάσει της νομοθεσίας της Καλιφόρνιας, ενώ οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι σε ολόκληρη την οροσειρά, επιβιώνουν λιγότερα από 50 ζώα, γεγονός που καθιστά κάθε επιστημονική καταγραφή εξαιρετικά σημαντική.