Σε ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα πραγματοποιήθηκε η προσέλευση των βουλευτών για τη συγκρότηση της νέας Βουλής στη Σερβία, όπου η ηθοποιός και υποψήφια βουλευτής με την παράταξη «Ενωμένη Σερβία» του Αλεξάνταρ Βούτσιτς, Λίντια Βούκιτσεβιτς, δέχθηκε επίθεση με γιαούρτι έξω από το Κοινοβούλιο. Ενώ οι υποψήφιοι της «Φοιτητικής Λίστας» έγιναν δεκτοί με επευφημίες, εκείνοι της παράταξης του Βούτσιτς αποδοκιμάστηκαν με σφυρίγματα από το συγκεντρωμένο πλήθος.

Η ίδια η Βούκιτσεβιτς κατήγγειλε ότι προτού την περιλούσουν με γιαούρτι, άγνωστα άτομα την τράβηξαν από τα μαλλιά. Δήλωσε αποφασισμένη να μην υποχωρήσει ούτε να μεταβάλει τις πολιτικές της απόψεις εξαιτίας του περιστατικού, εκφράζοντας παράλληλα την αγανάκτησή της για το γεγονός ότι, όπως υποστήριξε, περισσότεροι από 50 αστυνομικοί βρίσκονταν στο σημείο χωρίς να παρέμβουν.

Η ανάληψη ευθύνης και οι πολιτικές αιχμές

Την ευθύνη για το περιστατικό ανέλαβε δημόσια η Μαρία Ραντοβάνοβιτς, πρώην γραμματέας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για μια αυθόρμητη αντίδραση και όχι για προσχεδιασμένη ενέργεια. Όπως εξήγησε σε σερβικά μέσα ενημέρωσης, είχε μαζί της γιαούρτι για το πρωινό της και αποφάσισε να το ρίξει στα μαλλιά της Βούκιτσεβιτς τη στιγμή που την είδε να περνά μέσα από το πλήθος για να εισέλθει στο Κοινοβούλιο, διαψεύδοντας ωστόσο τους ισχυρισμούς της βουλευτή ότι την τράβηξε από τα μαλλιά ή την έσπρωξε.

«Δεν το έκανα για λόγους εντυπωσιασμού, απλώς αντέδρασα εκείνη τη στιγμή σε όλα όσα συνέβαιναν μέχρι σήμερα», ανέφερε η Ραντοβάνοβιτς, συνδέοντας την πράξη της με τη δυσαρέσκειά της για την πολιτική της παράταξης του Αλεξάνταρ Βούτσιτς και συγκεκριμένα με τις απονομές χάριτος σε καταδικασμένους για δολοφονίες, την υπόθεση των νεκρών από την κατάρρευση του στεγάστρου στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ, καθώς και τις καταγγελίες για εκλογικές παρατυπίες.

Καταδίκη από τους φοιτητές και απόσυρση νομικής εκπροσώπησης

Το επεισόδιο προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις τόσο από το φοιτητικό κίνημα, όσο και από τον νομικό χώρο στη Σερβία: