Ο Ντόναλντ Τραμπ έδιωξε την Κρίστι Νοέμ από την θέση της υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας , όταν η ίδια ήρθε αντιμέτωπη με μια σειρά από φήμες, οι οποίες υποστηρίζουν ότι διατηρεί δεσμό με τον Κόρι Λεβαντόφσκι, γνωστό συνεργάτη της, ενώ είναι παντρεμένη.

H Νοέμ θα αντικατασταθεί στις 31 Μαρτίου από τον Ρεπουμπλικάνο γερουσιαστή Μαρκγουέιν Μάλιν, σύμφωνα με την απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ.

Πέρα από την φημολογούμενη σχέση της με τον συνεργάτη της, ο Τραμπ έλαβε αυτήν την απόφαση μετά τις δύο καταθέσεις που έδωσε στο Κογκρέσο η Κρίστι Νόεμ, κατά τις οποίες δέχτηκε σφοδρή επίθεση τόσο από Δημοκρατικούς, όσο και από Ρεπουμπλικάνους γερουσιαστές και βουλευτές, με αφορμή την ανάθεση μιας διαφημιστικής εκστρατείας ύψους άνω των 200 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η διαφημιστική εκστρατεία:

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης οι απαντήσεις που έδωσε στο Κογκρέσο εξόργισαν τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος σε συνέντευξή του στο NBC News αναφέρθηκε αποκλειστικά στη διαφημιστική καμπάνια της και ανέφερε «δεν ενθουσιάστηκα. Εγώ ξόδεψα λιγότερα χρήματα για να γίνω πρόεδρος των ΗΠΑ. Δεν το γνώριζα».

«Κάνατε σεξ με υφιστάμενο σας;»

Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα για την σχέση της με τον Λεβαντόφσκι, η Δημοκρατική βουλευτής Σίντνεϊ Κάμλαγκερ-Νταβ ρώτησε ευθέως τη Νόεμ – κατά τη διάρκεια ακρόασης στη Βουλή των Αντιπροσώπων – εάν είχε σεξουαλικές σχέσεις με τον υφιστάμενό της κατά τη διάρκεια της θητείας της στο υπουργείο.

Η Νόεμ, γνωστή και ως «Homeland Barbie» («Barbie του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας»), αρνήθηκε να απαντήσει ενόρκως στην ερώτηση, χαρακτηρίζοντας τις κατηγορίες «σκουπίδια των ταμπλόιντ» και «προσβλητικές».

«Δεν πρόκειται να απαντήσω σε τέτοιου είδους ανοησίες», είπε χαρακτηριστικά.

«Θα έπρεπε να είστε σε θέση να απαντήσετε όταν κάποιος ρωτά αν εσείς ή οποιοσδήποτε ομοσπονδιακός αξιωματούχος πλαγιάζει με υφιστάμενό του», αντέτεινε τότε η Δημοκρατική βουλευτής και η Υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας επέμεινε: «Πρόκειται για σκουπίδια!».

Το συμβάν, μάλιστα, σημειώθηκε μπροστά στον σύζυγο της Υπουργού, τον Μπράιον Νόεμ, ο οποίος καθόταν πίσω της καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

Στη διάρκεια της ακρόασης, άλλο στέλεχος των Δημοκρατικών, ο βουλευτής Τζέιμι Ράσκιν, κατήγγειλε ότι ο Λεβαντόφσκι φέρεται να απέλυσε προσωρινά έναν πιλότο, επειδή είχε ξεχαστεί μία κουβέρτα της Νόεμ σε κυβερνητικό αεροσκάφος, πριν ο πιλότος επαναπροσληφθεί.