Τελικά όλα εξηγούνται, έτσι και η επίθεση στη Βενεζουέλα…

Η επικεφαλής της Νότιας Διοίκησης των ΗΠΑ, στρατηγός Λόρα Ρίτσαρντσον, με δηλώσεις της, είχε αναφερθεί σε ανύποπτο χρόνο στον ορυκτό πλούτο που διαθέτει η Βενεζουέλα.

Τότε, η ίδια είχε αναφερθεί λεπτομερώς στον ορυκτό πλούτο που διαθέτει η συγκεκριμένη χώρα καθώς και άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής, υπογραμμίζοντας πόσο σημαντικός είναι.

Η Βενεζουέλα κατέχει 303 δισεκατομμύρια βαρέλια αποδεδειγμένων αποθεμάτων πετρελαίου σύμφωνα με την Στατιστική Ανασκόπηση του 2023 της BP, καθώς και σημαντικά ορυκτά χρυσού, χαλκού και σπάνιων γαιών.

Αυτό αποδεικνύει ότι η επίθεση των ΗΠΑ κατά της Βενεζουέλας και η σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, αν μη τι άλλο, είχε υπόβαθρο και στόχευση…

Δείτε βίντεο από δηλώσεις της Αμερικανίδας στρατηγού στο Ατλαντικό Συμβούλιο το 2022: