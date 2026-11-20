Δεκάδες χιλιάδες νέοι αναμένεται να κατακλύσουν τους δρόμους της Ευρώπης σήμερα, Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της διεθνούς ημέρας κινητοποιήσεων.

Φοιτητικές και μαθητικές ομάδες στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, την Ισπανία, την Ιταλία και αλλού προχωρούν σε αποχές, διαμαρτυρόμενες για το εκρηκτικό κόστος ζωής, την αύξηση των διδάκτρων, τα υποχρηματοδοτούμενα εκπαιδευτικά συστήματα και αυτό που χαρακτηρίζουν ως συνενοχή των ηγετών στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα.

Άλλα αιτήματα που πυροδότησαν τις διαδηλώσεις της Gen Z αυτό το φθινόπωρο περιλαμβάνουν την υψηλή ανεργία, την κλιματική κρίση και τους φόβους ότι οι κυβερνήσεις αποτυγχάνουν να θωρακίσουν το μέλλον απέναντι στην ανεξέλεγκτη Τεχνητή Νοημοσύνη.

Πού πραγματοποιούνται οι διαδηλώσεις;

Νεαροί διαδηλωτές έχουν αρχίσει να κινητοποιούνται σε κεντρικές πλατείες και πρωτεύουσες σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Διαδηλωτές κατέλαβαν την Piazza del Duomo του Μιλάνου, στη βόρεια Ιταλία. Αλλού, πολλές φοιτητικές ομάδες θα πραγματοποιήσουν πορεία προς την πλατεία Κοινοβουλίου του Λονδίνου, στην καρδιά της βρετανικής πρωτεύουσας.

Έως και 10.000 φοιτητές και μαθητές αναμένεται να συμμετάσχουν σε συγκεντρώσεις στη δυτική γερμανική πόλη της Κολωνίας, μετέδωσε το συνεργαζόμενο με το CNN δίκτυο RTL Germany. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν αρχίσει να πραγματοποιούν πορείες σε πόλεις σε ολόκληρη την Ιταλία, σύμφωνα με το συνεργαζόμενο με το CNN δίκτυο Sky TG24, με φοιτητές στη Ρώμη, τη Γένοβα, την Μπολόνια και το Μιλάνο να ζητούν τον τερματισμό των εξοπλισμών. Μόνο στη Βρετανία, μαθητές και φοιτητές από περισσότερα από 350 σχολεία, κολέγια και πανεπιστήμια θα προχωρήσουν σε αποχή, σύμφωνα με την οργάνωση Socialist Students, μία από τις ομάδες που συμμετέχουν.

Βίντεο από τις σημερινές διαδηλώσεις:

Ο επικεφαλής του CGIL, του μεγαλύτερου συνδικάτου της Ιταλίας, Μαουρίτσιο Λαντίνι, υποστήριξε ότι περισσότεροι από 1 εκατομμύριο άνθρωποι θα συμμετάσχουν στις διαδηλώσεις εκεί, αν και τα ακριβή στοιχεία δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί.

«Σήμερα είναι επίσης μια πολύ σημαντική ημέρα, επειδή οι νέοι βγαίνουν στους δρόμους όχι μόνο στην Ιταλία, αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη», δήλωσε ο Λαντίνι, σύμφωνα με το Reuters. «Το αίτημα για αλλαγή μεγαλώνει», πρόσθεσε.

Ενόψει της προγραμματισμένης διαδήλωσης στην πλατεία Κοινοβουλίου, η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ανέφερε ότι βρίσκεται «σε επαφή με τους διοργανωτές».

«Παραμένουμε προσηλωμένοι στο νόμιμο δικαίωμα των πολιτών στη διαμαρτυρία και την ελευθερία του λόγου, αλλά εάν η συμπεριφορά ξεπεράσει τα όρια της εγκληματικότητας, θα λάβουμε αποφασιστικά μέτρα για την επιβολή του νόμου», ανέφερε εκπρόσωπος της αστυνομίας σε ανακοίνωσή του.

Ποιες είναι οι κύριες ανησυχίες της Gen Z;

Κατά το τελευταίο έτος, οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις της Gen Z έχουν αγγίξει τμήματα της Ευρώπης, του Παγκόσμιου Νότου και της αμερικανικής ηπείρου. Τα αιτήματά τους συχνά εξελίσσονται καθώς τα κινήματα αποκτούν δυναμική.

Μια γενιά της οποίας η εφηβεία σημαδεύτηκε από την πανδημία της Covid-19, την κλιματική αλλαγή και τους πολέμους στην Ουκρανία, τη Γάζα, το Σουδάν και το Ιράν, φοβάται τώρα ότι οι παγκόσμιοι ηγέτες διακινδυνεύουν το μέλλον της, περιορίζοντας τη χρηματοδότηση των δημόσιων υπηρεσιών υπέρ των αυξημένων στρατιωτικών δαπανών. Την Παρασκευή, διαδηλωτές στη Γερμανία, την Ιταλία και τη Βρετανία εξέφρασαν ανησυχίες για τη στρατιωτική θητεία, τις αυξανόμενες στρατιωτικές δαπάνες και τις υποχρηματοδοτούμενες δημόσιες υπηρεσίες.

Βίντεο από τις σημερινές διαδηλώσεις:

«Οι νέοι δεν θα κάθονται ήσυχοι όσο τα σχολεία, τα κολέγια και τα πανεπιστήμιά μας υφίστανται περικοπές και βρίσκονται δισεκατομμύρια για τον πόλεμο», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο εθνικός πρόεδρος των Socialist Students, Άνταμ Πάουελ-Ντέιβις. «Αγωνιστείτε για το μέλλον μας, όχι για τους πολέμους τους».

Στην πρωτεύουσα της Ιταλίας, τη Ρώμη, οι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα και κρατούσαν πανό που έγραφαν, μεταξύ άλλων, «Χρήματα για τα σχολεία, όχι για τον πόλεμο» και «Θέλουμε να ζήσουμε τη ζωή μας χωρίς το υψηλό κόστος ζωής».

Ένας άλλος κορυφαίος ακτιβιστής, ο Τζόρτζιο Αϊράουντο από το ιταλικό συνδικάτο CGIL, περιέγραψε τη διεθνή ημέρα δράσης ως μια «όμορφη μέρα κατά την οποία φοιτητές, εργαζόμενοι και συνταξιούχοι ενώθηκαν για να πουν όχι στον πόλεμο και τους εξοπλισμούς».

Η αντιπολεμική οργάνωση της Βρετανίας Stop the War Coalition συντάχθηκε με τα αιτήματα για υψηλότερους μισθούς και μεγαλύτερες δαπάνες για την υγειονομική περίθαλψη, καταδικάζοντας αυτό που χαρακτήρισε ως κίνηση των βουλευτών για «μαζικό επανεξοπλισμό» και «συνενοχή στη γενοκτονία του Ισραήλ».

Πηγή: CNN