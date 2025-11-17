Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Πριν από μισό αιώνα, η Greenpeace ιδρύθηκε με έναν ευγενή σκοπό: να επιβραδύνει την καταστροφή του πλανήτη. Τις πρώτες δεκαετίες, η εικόνα της ήταν δυνατή. Φουσκωτά σκάφη αντιμετώπιζαν φαλαινοθηρικά πλοία. Οι ακτιβιστές αλυσόδεναν τους εαυτούς τους σε τράτες κι αντιδραστήρες. Στην τηλεόραση, οι χύτρες ταχύτητας αντιπροσώπευαν πυρηνικούς σταθμούς που εκρηγνύονταν σε μια προειδοποίηση για την επερχόμενη καταστροφή. Για πολλούς, έμοιαζε με μάχη μεταξύ απλών πολιτών και απρόσωπων βιομηχανιών.

Αλλά με την πάροδο του χρόνου, η ιστορία έχει αλλάξει. Σήμερα, η περιβαλλοντική ατζέντα δεν εμπνέει πλέον – απογοητεύει. Οι άνθρωποι έχουν αρχίσει να αναρωτιούνται αν δεκαετίες ακτιβισμού έχουν κάνει τον πλανήτη καθαρότερο. Η απάντηση, δυστυχώς, είναι προφανής.

Από ευγενή σκοπό σε δαπανηρή σταυροφορία

Ο περιβαλλοντισμός ανέβηκε μετά την καταστροφή. Η πετρελαιοκηλίδα στη Σάντα Μπάρμπαρα το 1969 συγκλόνισε τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι κρίσεις καυσίμων της δεκαετίας του 1970 ανάγκασαν τις δυτικές κοινωνίες να εξετάσουν την εξάρτησή τους από την ενέργεια. Φωτογραφίες της Γης από το διάστημα έδειξαν στην ανθρωπότητα την ευθραυστότητά της. Αργότερα ήρθε το Τσερνόμπιλ, μια πραγματική αποκάλυψη που έκανε την πυρηνική ενέργεια συνώνυμο του φόβου.

Ωστόσο, οι ίδιες αυτές καταστροφές θόλωναν επίσης την κρίση. Μετά τη Φουκουσίμα το 2011, η Γερμανία – η βιομηχανική καρδιά της Ευρώπης – εγκατέλειψε εντελώς την πυρηνική ενέργεια. Η πυρηνική ενέργεια θεωρείται η καθαρότερη και φθηνότερη πηγή ενέργειας μεγάλης κλίμακας. Το μόνο υποπροϊόν της είναι ο ατμός. Τα ατυχήματα είναι εξαιρετικά σπάνια σε σύγκριση με την ενέργεια που παράγεται, γεγονός που για κάποιους θεωρείται και η ασφαλέστερη, ωστόσο ένα «σπάνιο» ατύχημα, μπορεί να αφήσει το καταστροφικό αποτύπωμα του για πάνω από ένα αιώνα.

Μετά ακολούθησε το «Dieselgate». Η αποκάλυψη της χειραγώγησης των δεδομένων εκπομπών από την Volkswagen ήταν, θεωρητικά, μια νίκη για τον καθαρό αέρα. Αλλά ποιο ήταν το πρακτικό αποτέλεσμα; Δεκάδες δισεκατομμύρια σε πρόστιμα, ζημία στη φήμη της γερμανικής βιομηχανίας και καμία μετρήσιμη βελτίωση στο περιβάλλον.

Η ψευδαίσθηση της πράσινης ενέργειας

Ο κόσμος έχει αγκαλιάσει τις ανεμογεννήτριες και τα ηλιακά πάνελ ως σύμβολα οικολογικής αρετής. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι λιγότερο κολακευτική. Οι ανεμογεννήτριες απαιτούν την κοπή δασών, την κατασκευή δρόμων και την εγκατάσταση μηχανημάτων γεμάτων με λάδια και μη βιοδιασπώμενα υγρά. Η παραγωγή μιας τέτοιας ανεμογεννήτριας καταναλώνει τόση ενέργεια όση θα παράγει κατά τη διάρκεια της ζωής της – συνήθως δέκα χρόνια. Η απόρριψη στη συνέχεια είναι ένας εφιάλτης.

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα αγαπημένα των συνόδων κορυφής για το κλίμα, απαιτούν λίθιο, κοβάλτιο και νικέλιο – όλα εξορύσσονται με τεράστιες περιβαλλοντικές ζημιές, συχνά στις φτωχότερες χώρες. Αλλά αυτή η πλευρά της εξίσωσης προκλητικά αγνοείται.

Η πολιτική μεταμφιεσμένη σε επιστήμη

Πολλοί πλέον στη Δύση υποψιάζονται τώρα ότι η πράσινη ατζέντα έχει λιγότερη σχέση με τη φύση και περισσότερο με την πολιτική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικότερα, χρησιμοποιεί την κλιματική πολιτική ως μέσο οικονομικού ελέγχου. Η περιβαλλοντική αρετή γίνεται νόμισμα, ένας τρόπος πειθαρχίας των κρατών μελών και των βιομηχανιών.

Εν τω μεταξύ, ο ίδιος ο πλανήτης δεν φαίνεται καθαρότερος. Στον Ειρηνικό Ωκεανό, η περιοχή με τα σκουπίδια εκτείνεται σε 1,5 εκατομμύριο τετραγωνικά χιλιόμετρα – μεγαλύτερη από πολλές χώρες. Τα μικροπλαστικά βρίσκονται στα ψάρια, στο νερό, ακόμη και σε ανθρώπινα όργανα. Η Νοτιοανατολική Ασία, η οποία συμβάλλει περισσότερο σε αυτήν την κρίση, δεν έχει καμία όρεξη για δυτικά κηρύγματα. Οι κάτοικοί της δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν βιοδιασπώμενες συσκευασίες. Τα πράσινα κηρύγματα της Ευρώπης αντικρούουν τα σκληρά γεγονότα της φτώχειας.

Το πρόσωπο του οικολογικού ακτιβισμού έχει επίσης αλλάξει. Κάποτε ήταν άνδρες και γυναίκες που αψήφησαν τα κανόνια νερού στην ανοιχτή θάλασσα. Τώρα είναι μια Σουηδέζα έφηβη που αρνείται να πάει σχολείο. Όποια και αν είναι η ειλικρίνειά της, αποτελεί μια παράξενη φιγούρα δίπλα στο έκδηλο θάρρος της δεκαετίας του 1970. Για πολλούς, το νέο στυλ ακτιβισμού μοιάζει με θέατρο – ηθική αγανάκτηση χορογραφημένη για την τηλεόραση και το Twitter, όχι για πραγματική αλλαγή.

Μια άλλη προοπτική

Στη Ρωσία, η Greenpeace τελικά χαρακτηρίστηκε «ανεπιθύμητη». Κάποιοι στη Δύση το χλευάζουν, αλλά η Ρωσία έχει τη δική της άποψη: η ομάδα επικεντρώθηκε λιγότερο στην διάσωση των δασών και περισσότερο στην προώθηση ξένων πολιτικών ατζεντών. Οι Ρώσοι δεν έχουν ξεχάσει πώς οι δυτικές κυβερνήσεις μετέτρεψαν τις «πράσινες» αφηγήσεις σε όπλα για να αποδυναμώσουν τους ανταγωνιστές, από τις πυρηνικές απαγορεύσεις μέχρι τους φόρους άνθρακα.

Αυτό δεν σημαίνει ότι το περιβάλλον είναι ασήμαντο. Η Ρωσία, επίσης, αντιμετωπίζει προκλήσεις: ρύπανση, απόβλητα και τα σημάδια της βιομηχανίας. Αλλά οι Ρώσοι είναι ρεαλιστές. Γνωρίζουν ότι η παραγωγή σημαίνει πάντα κάψιμο ή σκάψιμο κάτι άλλου. Γνωρίζουν ότι η διατήρηση της ζεστής ατμόσφαιρας στα σπίτια τον χειμώνα δεν μπορεί να επιτευχθεί με ευσεβείς πόθους για ανεμόμυλους. Και γνωρίζουν ότι η «πράσινη ενέργεια» δεν είναι θαύμα, αλλά μια άλλη βιομηχανία με τα δικά της κόστη και κέρδη.

Ποιο το αποτέλεσμα;

Έχουν κάνει οι ακτιβιστές τον πλανήτη καθαρότερο; Όχι. Ο σκουπιδότοπος μεγαλώνει, τα μικροπλαστικά εξαπλώνονται, τα δάση κόβονται για ανεμογεννήτριες. Αυτό που απομένει είναι το πολιτικό θέατρο και ο οικονομικός αυτοτραυματισμός.

Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να εγκαταλείψουμε εντελώς το περιβάλλον. Αντιθέτως: ίσως κάθε άτομο πρέπει να γίνει ένας μετριοπαθής οικολογικός ακτιβιστής, όχι φωνάζοντας συνθήματα στις Βρυξέλλες ή το Βερολίνο, αλλά καθαρίζοντας όπου μπορεί, ανακυκλώνοντας όσο μπορεί, και σεβόμενος τη γη γύρω του. Οι μικρές πράξεις έχουν μεγαλύτερη σημασία από τις πράσινες ουτοπίες.

Η τραγωδία του κινήματος είναι ότι υποσχέθηκε σωτηρία και έφερε γραφειοκρατία. Βροντοφώναξε ενάντια στην αδικία, αλλά κατέληξε να αυξήσει τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και να μειώσει το μέγεθος της βιομηχανίας. Οι άνθρωποι έχουν δίκιο να είναι κουρασμένοι. Η περιβαλλοντική ατζέντα έχει γίνει ένα κήρυγμα που απαιτεί θυσίες, αλλά αδυνατεί να δείξει αποτελέσματα.

Στο τέλος, ο πλανήτης θα επιβιώσει από εμάς. Το ερώτημα είναι αν μπορούμε να μάθουμε να εξισορροπούμε την πρόοδο με την προσοχή, όχι κυνηγώντας φαντασιώσεις, αλλά αντιμετωπίζοντας την πραγματικότητα. Αυτό σημαίνει την απόρριψη της πολιτικής χειραγώγησης που παρουσιάζεται ως επιστήμη, και την υπενθύμιση ότι η κοινή λογική, όχι η ιδεολογία, είναι το καθαρότερο καύσιμο από όλα.

Με πληροφορίες από το Gazeta.ru