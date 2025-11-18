Eπιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Σε θανατική ποινή καταδικάστηκε ερήμην η πρώην πρωθυπουργός του Μπαγκλαντές, Σέιχ Χασίνα, από το ειδικό δικαστήριο στη Ντάκα, κατηγορούμενη για «εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας» που συνδέονται με την αιματηρή καταστολή των φοιτητικών διαδηλώσεων του καλοκαιριού του 2024. Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί τη δραματική κατάληξη στην 15ετή θητεία της, που τερματίστηκε εν μέσω πρωτοφανούς κοινωνικής αναταραχής.

Το δικαστήριο έκρινε ότι η 78χρονη Χασίνα έδωσε άμεσες εντολές για χρήση θανατηφόρας βίας από τις δυνάμεις ασφαλείας, ακόμη και με drones και ελικόπτερα, και ότι δεν απέτρεψε τις εκτεταμένες αυθαιρεσίες των υπηρεσιών επιβολής του νόμου. Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, όλες οι προϋποθέσεις για την κατηγορία των «εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας» «πληρούνταν».

 


Οι διαδηλώσεις που ξέσπασαν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 2024 με αφορμή το σύστημα ποσοστώσεων στο δημόσιο, μετατράπηκαν γρήγορα σε μαζικό αντικυβερνητικό κίνημα. Οι ερευνητές του ΟΗΕ εκτιμούν, ότι έως και 1.400 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μέσα σε λίγες εβδομάδες, σε ένα από τα πιο αιματηρά επεισόδια στην ιστορία του Μπαγκλαντές, μετά από την ανεξαρτησία του το 1971.

Η Χασίνα εγκατέλειψε τη χώρα στις 5 Αυγούστου, καθώς οργισμένοι διαδηλωτές πλησίαζαν την κατοικία της στη Ντάκα. Από τότε βρίσκεται αυτοεξόριστη στην Ινδία, η οποία δεν έχει ανταποκριθεί στο αίτημα έκδοσής της.

 

Η ίδια απορρίπτει κάθε κατηγορία, κάνοντας λόγο για «πολιτική εκδίκηση» από μια μη εκλεγμένη μεταβατική κυβέρνηση. Καταγγέλλει ότι η δίκη ήταν «παρωδία» και ότι δεν της δόθηκε η δυνατότητα να υπερασπιστεί τον εαυτό της.

 

 

Η απόφαση έχει προκαλέσει έντονες διεθνείς αντιδράσεις. Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκφράζουν αμφιβολίες για το κατά πόσο η διαδικασία ήταν δίκαιη, ενώ ο ΟΗΕ, μολονότι αναγνώρισε τη σημασία της υπόθεσης για τα θύματα, εξέφρασε αντίθεση σχετικά με τη θανατική ποινή.

 

 

Από σύμβολο της δημοκρατίας σε κατηγορούμενη για αυταρχισμό

Η πορεία της Χασίνα υπήρξε καθοριστική για τη σύγχρονη ιστορία του Μπαγκλαντές. Κόρη του εθνικού ηγέτη Σεΐχ Μουτζιμπούρ Ραχμάν, επέστρεψε από την εξορία το 1981, για να ηγηθεί του Awami League και εξελίχθηκε σε κεντρική φιγούρα, στον αγώνα κατά της στρατιωτικής δικτατορίας.

Κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργικής της θητείας, από το 2009 έως το 2024, η χώρα γνώρισε εντυπωσιακή οικονομική ανάπτυξη: το κατά κεφαλήν εισόδημα τριπλασιάστηκε, 25 εκατομμύρια άνθρωποι βγήκαν από τη φτώχεια και υλοποιήθηκαν μεγάλα έργα υποδομής, όπως η γέφυρα Padma.

 

Ωστόσο, η κριτική για αυταρχικές πρακτικές αυξανόταν σταθερά. Οργανώσεις κατήγγειλαν εκατοντάδες εξαφανίσεις, εξωδικαστικές εκτελέσεις και διώξεις πολιτικών αντιπάλων και δημοσιογράφων. Οι εκλογές του Ιανουαρίου 2024, που της έδωσαν τέταρτη συνεχόμενη θητεία, καταγγέλθηκαν διεθνώς για νοθεία.

 


Το καλοκαίρι του 2024, εν μέσω οικονομικής κρίσης και αυξανόμενων κοινωνικών εντάσεων, οι μαζικές διαδηλώσεις κατέληξαν σε βίαιη σύγκρουση με τις δυνάμεις ασφαλείας. Διαρροές ηχητικών συνομιλιών — τις οποίες η ίδια διαψεύδει — φέρονται να αποδεικνύουν ότι είχε δώσει εντολή, για τη χρήση θανατηφόρων όπλων.

 

 

Το μέλλον της υπόθεσης

Η καταδίκη της Χασίνα ανοίγει νέο κεφάλαιο στο πολιτικό σκηνικό του Μπαγκλαντές. Η Ινδία βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων, καθώς καλείται να αποφασίσει αν θα εκδώσει την πρώην πρωθυπουργό. Παράλληλα, η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί στενά, ζητώντας εγγυήσεις για την τήρηση του κράτους δικαίου και την αποφυγή περαιτέρω πολιτικής εκδίκησης.

Πηγή: Daily Star

