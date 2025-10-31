Επιμέλεια: Μαριάννα Κορνάρου

Σε μία εξαιρετικά σπάνια σκληρή κίνηση για τα δεδομένα της Βρετανικής βασιλικής οικογένειας ο Κάρολος της Αγγλίας ξεκίνησε την επίσημη διαδικασία αφαίρεσης όλων των τίτλων, αξιωμάτων, τιμητικών διακρίσεων και προνομίων του αδελφού του, πρίγκιπα Άντριου, όπως ανακοίνωσε επίσημα το Παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Η απόφαση και ο τρόπος που ανακοινώθηκε δείχνει την βούληση της Αγγλικής βασιλικής οικογένειας να πάρει απόσταση από τα σκάνδαλα στα οποία φέρεται να έχει εμπλακεί ο Άντριου, μετά την δυσαρέσκεια της κοινής γνώμης. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, ο Άντριου δεν θα φέρει πλέον τον τίτλο του πρίγκιπα και θα αποκαλείται στο εξής Άντριου Μάουντμπατεν Ουίνδσορ.

Όπως γράφει η Daily Mail πριν από τη δημοσιοποίηση της απόφασης, ο βασιλιάς Κάρολος και ο Άντριου είχαν τηλεφωνική επικοινωνία διάρκειας περίπου δέκα λεπτών, σύμφωνα με τις βρετανικές εφημερίδες. Η απόφαση του μονάρχη έρχεται μετά την εμπλοκή του Άντριου στην υπόθεση του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Επστάιν, καθώς και τις κατηγορίες ότι είχε ερωτική επαφή με ανήλικη, τις οποίες ο ίδιος αρνείται. Ο 65χρονος Άντριου υποχρεώνεται άμεσα να εγκαταλείψει την πολυτελή κατοικία του Royal Lodge, όπου διέμενε επί 20 χρόνια, και να μετακομίσει σε ιδιωτική κατοικία στο κτήμα Σάντρινγκχαμ στο Νόρφολκ, η οποία θα χρηματοδοτηθεί από τον βασιλιά.

Στην επίσημη ανακοίνωση του Παλατιού τονίζεται ότι «οι σκέψεις και η απόλυτη συμπάθειά τους ήταν και θα παραμείνουν με τα θύματα και τους επιζώντες οποιασδήποτε μορφής κακοποίησης». Οι κόρες του Άντριου, πριγκίπισσες Ευγενία και Βεατρίκη, θα διατηρήσουν τους τίτλους τους, παρά το γεγονός ότι ο πατέρας τους χάνει τον δικό του.

Εκτός από το σκάνδαλο Επστάιν, ο Άντριου είχε εμπλακεί και σε υπόθεση επαφών με Κινέζους πράκτορες, οι οποίοι φέρονται να τον είχαν πλησιάσει για να αποσπάσουν πληροφορίες σχετικά με το Παλάτι. Σύμφωνα με τους Sunday Times, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ εμφανίζεται αποφασισμένος να είναι “πολύ σκληρός” όταν ανέβει στον θρόνο και δεν επιθυμεί καν την παρουσία του Άντριου στη μελλοντική του στέψη.

Η ανακοίνωση του Μπάκιγχαμ

«Ο Μεγαλειότατος ξεκίνησε σήμερα μια επίσημη διαδικασία για την αφαίρεση του τίτλου, των τιμητικών διακρίσεων και των τιμητικών διακρίσεων του Πρίγκιπα Άντριου. Ο Πρίγκιπας Άντριου θα είναι πλέον γνωστός ως Άντριου Μάουντμπατεν Γουίντσορ. Η μίσθωση του Royal Lodge του παρείχε μέχρι σήμερα νομική προστασία για να συνεχίσει να διαμένει εκεί. Τώρα του έχει επιδοθεί επίσημη ειδοποίηση για την παράδοση της μίσθωσης και θα μετακομίσει σε εναλλακτική ιδιωτική κατοικία. Αυτές οι κυρώσεις θεωρούνται απαραίτητες, παρά το γεγονός ότι συνεχίζει να αρνείται τις κατηγορίες εναντίον του. Οι Αυτού Μεγαλειότητες επιθυμούν να καταστήσουν σαφές ότι οι σκέψεις και η απόλυτη συμπάθειά τους ήταν και θα παραμείνουν με τα θύματα και τους επιζώντες κάθε μορφής κακοποίησης».

Το παλάτι υπογράμμισε ότι η διαδικασία αυτή δεν απαιτεί πράξη του κοινοβουλίου, όπως είχαν εκτιμήσει ορισμένοι νομικοί. Παρά ταύτα, ο τρόπος της καρατόμησης του Άντριου ξενίζει, καθώς λίγες φορές στο παρελθόν η βασιλική οικογένεια έχει λάβει αντίστοιχα σκληρά μέτρα για τα μέλη της. Αντίστοιχη υποβάθμιση ανώτατου μέλους της βασιλικής οικογένειας έχει να καταγραφεί από το 1936, όταν ο βασιλιάς Εδουάρδος Η’ είχε παραιτηθεί του θρόνου για να παντρευτεί μια διαζευγμένη Αμερικανίδα, την Ουόλις Σίμπσον, επιλογή που θεωρήθηκε σκανδαλώδης την εποχή εκείνη.

Αντίστοιχος σάλος προκλήθηκε άλλωστε και όταν ο πρίγκιπας Χάρι και η Αμερικανίδα σύζυγός του Μέγκαν απεκδύθηκαν των βασιλικών τους καθηκόντων το 2020 και μετακόμισαν στις ΗΠΑ, αλλά διατήρησαν τους τίτλους του πρίγκιπα και της δούκισσας.

Το σκάνδαλο Επστάιν και οι σχέσεις με τις ανήλικες

Ο Άντριου δεν έφερε αντίρρηση στην απόφαση του βασιλιά να του αφαιρέσει τους τίτλους του, παρότι συνεχίζει να αρνείται τις κατηγορίες εναντίον του. Είναι επίσης κατανοητό ότι ζητήθηκε η γνώμη της κυβέρνησης, η οποία κατέστησε σαφές ότι υποστηρίζει την απόφαση για την έκπτωσή του από το αξίωμα.

Το τελευταίο διάστημα πύκνωσαν άλλωστε, οι διαμαρτυρίες και η δυσαρέσκεια για την εμπλοκή του Άντριου στο σκάνδαλο Επστάιν.

Ο πρίγκιπας Άντριου βρίσκεται εδώ και χρόνια στο επίκεντρο έντονων επικρίσεων, μετά τις αποκαλύψεις που συνδέουν το όνομά του με το σκάνδαλο του χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν. Η Βιρτζίνια Τζιούφρι, στα μεταθανάτια απομνημονεύματά της, κατηγόρησε τον Άντριου για σεξουαλική κακοποίηση όταν εκείνη ήταν 17 ετών — κατηγορίες που ο ίδιος απορρίπτει κατηγορηματικά.

Η Βιρτζίνια Τζιούφρι – παλαιότερα γνωστή ως Βιρτζίνια Ρόμπερτς – είχε υποστηρίξει σε κατάθεσή της το 2011 ότι ο πρίγκιπας Άντριου «γνωρίζει την αλήθεια» για την σεξουαλική κακοποίηση ανήλικων κοριτσιών από τον Τζέφρι Έπσταϊν και είχε ζητήσει τότε να τον υποχρεώσουν να καταθέσει ενόρκως. Το 2015 σε μήνυσή της είχε ισχυριστεί ότι υποχρεώθηκε όταν ήταν 17 ετών να κάνει σεξ με τον Άντριου στο Λονδίνο καθώς και με άλλους φίλους του Αμερικανού χρηματιστή.

Οι σχέσεις του Άντριου με τον Τζέφρι Έπσταϊν, συνεχίζουν να προκαλούν αντιπαραθέσεις. Παρά τις πιέσεις, είχε παραμείνει στο Royal Lodge μαζί με την πρώην σύζυγό του, Σάρα Φέργκιουσον, επικαλούμενος μίσθωση 75 ετών που υπέγραψε το 2003. Η σύμβαση προέβλεπε ετήσιο «ενοίκιο κόκκου πιπεριού», ένα συμβολικό ποσό που τυπικά διασφαλίζει την ισχύ της μίσθωσης, καθώς και επένδυση 7,5 εκατομμυρίων λιρών για την ανακαίνιση του ακινήτου.

Στην ανακοίνωση του Μπάκιγχαμ τονίζεται ότι «οι Αυτού Μεγαλειότητες επιθυμούν να καταστήσουν σαφές πως οι σκέψεις και η βαθιά τους συμπάθεια βρίσκονται με τα θύματα και τους επιζώντες κάθε μορφής κακοποίησης».

Οι κόρες του Άντριου, πριγκίπισσα Ευγενία και πριγκίπισσα Βεατρίκη, διατηρούν κανονικά τους τίτλους τους, καθώς αποτελούν άμεσες απογόνους του μονάρχη.

Η υπόθεση αναμένεται να έχει συνέχεια, καθώς η απομάκρυνση του Άντριου από το Royal Lodge σηματοδοτεί την οριστική του αποκοπή από τα προνόμια και τη δημόσια εικόνα της βασιλικής οικογένειας — μια εξέλιξη που θεωρείται ιστορική για το Παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Πηγές: Guardian, Daily Mail, ΕΡΤ