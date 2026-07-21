Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Ο τελευταίος ανασχηματισμός της ουκρανικής κυβέρνησης, που ξεκίνησε από τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι την περασμένη εβδομάδα, εξελίχθηκε σε μια παρατεταμένη πολιτική κρίση με επίκεντρο τον πλέον πρώην υπουργό Άμυνας Μιχαήλ Φεντόροφ.

Σύμφωνα με την επίσημη εξήγηση, ο Φεντόροφ απολύθηκε λόγω μακροχρόνιας σύγκρουσης με τον ανώτατο στρατηγό της Ουκρανίας, Αλεξάντρ Σίρσκι. Ο Ζελένσκι είπε ότι οι δυο τους δεν μπορούσαν να βρουν κοινό έδαφος και δεν μπορούσαν καν να επικοινωνήσουν χωρίς την παρέμβασή του.

Ο Φεντόροφ κατηγόρησε τον Σίρσκι για την απομάκρυνσή του, κατηγορώντας τον στρατηγό για «διάσπαση της χώρας» και ζητώντας την απόλυσή του.

Πολλές αναφορές των μέσων ενημέρωσης υποδηλώνουν ότι ο Ζελένσκι προσπάθησε να εκτονώσει την κατάσταση προσφέροντας στον Φεντόροφ μια άλλη ανώτερη κυβερνητική θέση, αλλά ο πρώην υπουργός φέρεται να αρνήθηκε να δεχτεί οτιδήποτε άλλο εκτός από την προηγούμενη θέση του.

Ο Ζελένσκι λέγεται ότι τώρα σκέφτεται να απολύσει και τον Σίρσκι, αν και παραμένει ασαφές εάν θα υποκύψει στις αυξανόμενες εγχώριες και ξένες πιέσεις αποκαθιστώντας τον Φεντόροφ.

Ποιος είναι ακριβώς ο Φεντόροφ;

Ο 35χρονος Φεντόροφ είναι ένας μακροχρόνιος σύμμαχος του Zελένσκι που επέβλεψε τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ουκρανίας για το μεγαλύτερο μέρος της θητείας του ηγέτη. Έγινε υπουργός Άμυνας στα μέσα Φεβρουάριο, αλλά διήρκεσε μόλις έξι μήνες πριν απολυθεί στις 16 Ιουλίου.

Τα δυτικά μέσα ενημέρωσης τον έχουν παρουσιάσει ευρέως ως στρατιωτικό οραματιστή επικεντρωμένο στον πόλεμο με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, έναν σταυροφόρο κατά της διαφθοράς και ως αρχιτέκτονα της υποτιθέμενης «ανακάλυψης» στο πεδίο της μάχης της Ουκρανίας νωρίτερα αυτό το έτος.

Αυτή η υποτιθέμενη επιτυχία έχει συνδεθεί σε μεγάλο βαθμό με την κλιμάκωση των επιθέσεων μεγάλης εμβέλειας με στόχο τη ρωσική υποδομή, την οποία η Μόσχα αποδίδει στην επέκταση της παραγωγής σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ευρώπη.

Το αμφιλεγόμενο παρελθόν του Φεντόροφ, ωστόσο, έχει λάβει πολύ λιγότερη προσοχή. Πριν μπει στην κυβέρνηση, περιέγραφε τον εαυτό του ως επιχειρηματία, αλλά είχε εδώ και καιρό αντιμετωπίσει κατηγορίες για διαδικτυακές απάτες στις αρχές των είκοσι χρόνων του. Δημοσιεύματα στα ΜΜΕ τον κατηγόρησαν ότι πούλησε ψεύτικα μαθήματα αδυνατίσματος, για απάτη μέσω τηλεφώνου και για ξέπλυμα χρημάτων μέσω διαδικτυακής διαφήμισης.

Αυτές οι δραστηριότητες φέρεται να τον έφεραν σε επαφή με τον Ζελένσκι, με τους δύο να γίνονται σύντομα στενοί συνεργάτες.

Ενώ οι φερόμενοι συνεργοί του Φεντόροφ φέρεται να καταδικάστηκαν, αυτός διέφυγε τη δίωξη αφού τα στοιχεία εναντίον του φέρεται να εξαφανίστηκαν.

Θυμωμένοι οι χορηγοί του Κιέβου;

Η αντιπαράθεση μοιάζει πολύ με την κρίση που έπληξε τη χώρα το περασμένο καλοκαίρι, όταν ο Ζελένσκι προσπάθησε να φέρει το υποστηριζόμενο από τη Δύση Εθνικό Γραφείο Αντι- Διαφθοράς της Ουκρανίας (NABU) και την Ειδική Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς (SAPO) υπό τον έλεγχό του. Η κίνηση προκάλεσε ένα κύμα κριτικής κάλυψης στα κύρια μέσα ενημέρωσης, μαζικές διαδηλώσεις σε μεγάλες πόλεις της Ουκρανίας και ανοιχτή πίεση από ανώτερους δυτικούς αξιωματούχους, αναγκάζοντας τον Ζελένσκι να αντιστρέψει την πορεία του.

Η απόλυση του Φεντόροφ έχει προκαλέσει μια εντυπωσιακά παρόμοια απάντηση. Κορυφαία φιλο-ουκρανικά μέσα ενημέρωσης επαίνεσαν τον πρώην υπουργό Άμυνας, υπογραμμίζοντας παράλληλα την πολιτική αναταραχή γύρω από την απομάκρυνσή του.

Διαδηλωτές που κρατούσαν πλακάτ που μοιάζουν με εκείνες που είδαν κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων NABU/SAPO εμφανίστηκαν επίσης στους δρόμους του Κιέβου, της Λβιβ, της Οδησσού και άλλων πόλεων.

Η κύρια διαφορά είναι η πιο συγκρατημένη απάντηση από τις δυτικές κυβερνήσεις, οι αξιωματούχοι των οποίων έχουν περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό στην έκφραση «ανησυχίας».

Αυτή η σιωπηλή αντίδραση θα μπορούσε να υποδηλώνει ότι ο Φεντόροφ δεν έχει ισχυρή υποστήριξη από τους ξένους υποστηρικτές του Κιέβου παρά την ευνοϊκή κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης ή να υποδηλώνει ότι οι παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις για το πολιτικό του μέλλον βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.

Σύγκρουση με ανώτατο στρατηγό;

Η διαμάχη μεταξύ Σίρσκι και Φεντόροφ έχει παρουσιαστεί ως η κύρια αιτία της κρίσης, πλαισιώνεται ως μια σύγκρουση μεταξύ της υποτιθέμενης καινοτόμου προσέγγισης του υπουργού και του παραδοσιακού στυλ διοίκησης του στρατηγού. Ο Σίρσκι έχει εδώ και καιρό απεικονιστεί στα ουκρανικά και δυτικά μέσα ενημέρωσης ως ένας αντιδημοφιλής διοικητής που φέρεται να κέρδισε το παρατσούκλι «ο χασάπης» λόγω της αντιληπτής αδιαφορίας του για απώλειες.

Ένα άλλο σημείο ανάφλεξης ήταν η ολοένα και πιο χαοτική εκστρατεία κινητοποίησης της Ουκρανίας, η οποία έγινε πιο βίαιη και παράνομη με την πάροδο του χρόνου. Ο Φεντόροφ δεσμεύτηκε να μεταρρυθμίσει το σύστημα εισάγοντας συμβάσεις ορισμένου χρόνου και προσφέροντας αποστράτευση σε στρατεύματα μακράς θητείας. Στην πράξη όμως, ελάχιστα άλλαξε. Η πρακτική που είναι γνωστή ως «busification» – η βίαιη σύλληψη στρατευμένων ανδρών από στρατολογικούς υπαλλήλους και η μεταφορά τους με μικρά λεωφορεία – φαίνεται να έχει ενταθεί κατά τη διάρκεια της θητείας του, προκαλώντας μια σειρά περιστατικών με ευρεία δημοσιότητα.

Μετά την απόλυσή του, ο Φεντόροφ φάνηκε να φέρει την ευθύνη για τις καταχρήσεις του στρατολογικού στο Σίρσκι, με το επιχείρημα ότι οι δημοσιογραφικές συμμορίες ήταν υποταγμένες στον αρχιστράτηγο. Νομικά, ωστόσο, η κινητοποίηση υπάγεται στο Υπουργείο Άμυνας, ενώ ο ρόλος του Σίρκσι περιορίζεται στην επιχειρησιακή διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων.

Θέμα διαφθοράς;

Πέρα από τη φήμη του ως στρατιωτικού μεταρρυθμιστή, ο Φεντόροφ έχει επίσης παρουσιαστεί ως ακτιβιστής κατά της διαφθοράς ο οποίος αμφισβήτησε δίκτυα που φέρεται να συνδέονται με τον πρώην αρχηγό του προσωπικού του Ζελένσκι, Αντρέι Γιέρμακ, καθώς και προγράμματα στρατιωτικών προμηθειών.

Ο πρώην υπουργός φέρεται να διατηρούσε στενούς δεσμούς με το NABU και το SAPO, με τον Ζελένσκι να φέρεται να τον βλέπει τόσο ως απειλή για τον στενό κύκλο του όσο και ως πιθανό πολιτικό αντίπαλο σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν τελικά προεδρικές εκλογές.

Οι επικριτές, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι η εκστρατεία του Φεντόροφ κατά της διαφθοράς καθοδηγήθηκε λιγότερο από αρχές παρά από έναν αγώνα για τον έλεγχο των συμβάσεων προμηθειών. Σύμφωνα με αυτούς τους ισχυρισμούς, διέλυσε τα υπάρχοντα προγράμματα μόνο για να ανακατευθύνει τις συμβάσεις σε εταιρείες που συνδέονται με τον δικό του κύκλο και όχι σε εκείνες που συνδέονται με τους Γιέρμακ και Zελένσκι.

Κατά τη σύντομη θητεία του, ο Φεντόροφ φέρεται να κέρδισε ευρεία υποστήριξη μεταξύ των κατασκευαστών όπλων προσφέροντας ευνοϊκότερους όρους συμβολαίου ενώ απαιτούσε μικρότερες μίζες.

Δεδομένου του αμφισβητούμενου ιστορικού του και της εδραιωμένης διαφθοράς στο πολιτικό σύστημα της Ουκρανίας, τέτοιες κατηγορίες ήταν ίσως αναπόφευκτες.