Οι ΗΠΑ διαθέτουν έναν από τους πιο ισχυρούς στόλους στον κόσμο. Δυσκολεύονται όμως να προστατέψουν τα Στενά του Ορμούζ. Η απάντηση δεν είναι απλή, καθώς ο παράγοντας γεωγραφία αλλάζει τα δεδομένα.

Πόσο απέχει μια παγκόσμια οικονομική κρίση

Τα Στενά του Ορμούζ έχουν πλάτος μόλις 21 μίλια. Στο στενότερο σημείο με δυο λωρίδες πλεύσης, η καθεμία περίπου δυο μίλια. Το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου περνά μέσα από αυτό το πέρασμα. Αυτό σημαίνει ότι έστω και μικρές διαταραχές, μπορεί να έχουν επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία.

Το Ιράν έχει προετοιμαστεί για πόλεμο εδώ και δεκαετίες

Το Ιράν έχει προετοιμαστεί για έναν πόλεμο εδώ και δεκατίες. Στην περιοχή δεν έχει μεγάλα πλοία αλλά έφτιαξε μια στρατηγική «ασύμμετρου πολέμου με πολλά ταχύπλοα σκάφη και παράκτιους πυραύλους, ναυτικές νάρκες και πολλά drones.

Μυστικές υπηρεσίες εκτιμούν ότι έχει χιλιάδες νάρκες και δεκάδες πυραυλικές μονάδες κατά μήκος των ακτών της περιοχής. Σε περιόδους έντασης μπορεί να χρησιμοποιήσει τα παραπάνω πολύτιμα στρατηγικά εργαλεία.

Η πρόκληση για τις ΗΠΑ

Από την άλλη πλευρά, η πρόκληση για τις ΗΠΑ είναι το γεγονός ότι οι δυνάμεις τους δεν μπορούν να βρίσκονται σε όλη την περιοχή. Η εγγύτητα των απειλών αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού. Η ισχύς δεν μετριέται πια μόνο σε μέγεθος, αλλά σε ταχύτητα και προσαρμοστικότητα.

