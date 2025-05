Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για να διαπιστωθούν τα αίτια που οδήγησαν στην πρόσκρουση του ιστιοφόρου του Μεξικανικού Ναυτικού στη Γέφυρα του Μπρούκλιν, κατά τη διάρκεια περιοδείας του στη Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ άλλοι 19 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και δύο σοβαρά.

Στο πλοίο Cuauhtémoc επέβαιναν συνολικά 277 άτομα όταν έχασε τον έλεγχο και συγκρούστηκε με τη γέφυρα, ανέφερε ο Δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Έρικ Άνταμς.

Στα βίντεο που κατέγραψαν με τα κινητά τους αυτόπτες μάρτυρες, φαίνονται τρία κατάρτια του πλοίου να σπάνε και να καταρρέουν, ενώ πάνω του βρίσκοντας δεκάδες ναύτες.

Wait there were people on the masts of the Mexican ship that hit the Brooklyn Bridge wtf pic.twitter.com/tKZihJZu4A

Μάλιστα, χρήστες των social media αναρτούν σχετικά στιγμιότυπα και διερωτώνται αναφορικά με το λόγο που τόσα άτομα βρίσκονταν στα ιστία του Cuauhtémoc τη στιγμή της πρόσκρουσης στη γέφυρα.

Sailors seen dangling from the Top Masts of the Mexican navy vessel that collided into the Brooklyn Bridge. It appears that several people were hanging and/or clutching on to objects several hundred feet in the air in an attempt to avoid falling.pic.twitter.com/Y3Bt145IxF

— Noteworthy News (@newsnoteworthy) May 18, 2025