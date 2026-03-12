Από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, η ναυσιπλοΐα στον Κόλπο έχει διαταραχθεί σοβαρά, ενώ πληρώματα πλοίων έχουν σκοτωθεί, καθώς το Ιράν στοχεύει πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.

Αυτή η στενή υδάτινη δίοδος, που συνδέει τον Περσικό Κόλπο με τον Κόλπο του Ομάν, μεταφέρει περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου, καθιστώντας τη στρατηγικά κρίσιμη. Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) έχει προειδοποιήσει ότι κάθε πλοίο που διέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ αποτελεί στόχο. Οι ΗΠΑ έχουν βυθίσει 16 πλοία που τοποθετούσαν νάρκες στην περιοχή.

Λίστα με τις επιθέσεις σε πλοία στην περιοχή από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου:

1 Μαρτίου: Ένα μέλος του πληρώματος του δεξαμενόπλοιου MKDVYOM (σημαία Νήσων Μάρσαλ) σκοτώθηκε, όταν χτυπήθηκε από αντικείμενο, ενώ έπλεε στα ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία V. Ships. Το δεξαμενόπλοιο Hercules Star (σημαία Γιβραλτάρ), επίσης χτυπήθηκε, ενώ βρισκόταν κοντά στο λιμάνι Ρας αλ-Χαϊμάχ (ΗΑΕ). Η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά η οποία όμως σβήστηκε γρήγορα. Το δεξαμενόπλοιο Skylight (σημαία Παλάου) δέχθηκε επίθεση στα Στενά του Ορμούζ, αλλά το πλήρωμα κατάφερε να απομακρυνθεί.

2 Μαρτίου: Το υπό αμερικανική σημαία τάνκερ Stena Imperative χτυπήθηκε από δύο βλήματα, ενώ βρισκόταν στο λιμάνι του Μπαχρέιν, προκαλώντας φωτιά και αναγκάζοντας το πλήρωμα να εγκαταλείψει το πλοίο.

3 Μαρτίου: Τα πλοία Libra Trader (σημαία Νήσων Μάρσαλ) και Gold Oak (σημαία Παναμά) υπέστησαν μικρές ζημιές κοντά στο Φουτζάιρα, στα ΗΑΕ.

4 Μαρτίου: Το Safeen Prestige (σημαία Μάλτας), δέχθηκε πλήγμα βόρεια του Ομάν. Η επίθεση προκάλεσε φωτιά στο μηχανοστάσιο, με αποτέλεσμα την εγκατάλειψη του πλοίου.

5 Μαρτίου: Στο δεξαμενόπλοιο Sonangol Namibe σημειώθηκε έκρηξη, ενώ ήταν αγκυροβολημένο κοντά στο Χορ αλ Ζουμπάιρ του Ιράκ. Η έκρηξη προκλήθηκε από ιρανικό τηλεχειριζόμενο ταχύπλοο που μετέφερε εκρηκτικά.

6 Μαρτίου: Ένα ρυμουλκό δέχθηκε πλήγματα στα Στενά του Ορμούζ, ενώ επιχειρούσε μαζί με το Safeen Prestige.

7 Μαρτίου: Πιθανή επίθεση με drone, 10 ναυτικά μίλια βόρεια του Τζουμπάιλ στη Σαουδική Αραβία, οδήγησε σε εκκένωση του πληρώματος.

11 Μαρτίου: Το Mayuree Naree (σημαία Ταϊλάνδης) και το One Majesty (σημαία Ιαπωνίας) επίσης δέχθηκαν επιθέσεις. Το Star Gwyneth (σημαία Νήσων Μάρσαλ) υπέστη ζημιές αφού χτυπήθηκε από βλήμα 50 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά του Ντουμπάι. Η υπηρεσία Επιχειρήσεων Θαλάσσιου Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) δήλωσε ότι δεν υπήρξαν περιβαλλοντικές επιπτώσεις και ότι το πλήρωμα είναι ασφαλές.

Σχετική είδηση: Η στιγμή της έκρηξης σε τάνκερ, μετά την ιρανική επίθεση σε δύο δεξαμενόπλοια στον Περσικό Κόλπο – Ελληνόκτητο το ένα.

Τα δεξαμενόπλοια Safesea Vishnu και Zefyros δέχθηκαν επιθέσεις κοντά στο Ιράκ, με αποτέλεσμα να διακόψουν τη λειτουργία τους τα λιμάνια πετρελαίου του Ιράκ, σύμφωνα με αξιωματούχους και το Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Ένας αξιωματούχος ασφάλειας λιμένων ανέφερε ότι η σορός ενός αλλοδαπού μέλους πληρώματος, ανασύρθηκε από το νερό.

Η στρατηγική του Ιράν

Παρά τη στρατιωτική υπεροχή ΗΠΑ και Ισραήλ, το Ιράν συνεχίζει να ελέγχει το Στενό του Ορμούζ. Στοχεύοντας πλοία σε αυτήν τη στενή δίοδο, διακόπτει τη διέλευση περίπου 15 εκατ. βαρελιών αργού και 4,5 εκατ. βαρελιών επεξεργασμένου πετρελαίου ημερησίως. Το Ιράν φέρεται επίσης να τοποθετεί νάρκες, προσθέτοντας νέους κινδύνους στη ναυσιπλοΐα.

Τις τελευταίες μέρες, το Ιράν έχει τοποθετήσει μερικές δεκάδες νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, ενώ διατηρεί το 80-90% των μικρών σκαφών και ναρκαλιευτικών. Η κίνηση αυτή δείχνει την εξάρτηση του Ιράν από ασύμμετρη ναυτική στρατηγική, προκαλώντας χάος παρά τις αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης διαθέτει δίκτυο σκαφών φορτωμένων με εκρηκτικά και πυραυλικών συστοιχιών. Παρά τις επαναλαμβανόμενες επιδρομές, ο στόλος τους παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανέπαφος, όπως φάνηκε στην επίθεση στο Mayuree Naree, που προκάλεσε έκρηξη στο μηχανοστάσιο και τρεις αγνοούμενους.

Παγκόσμιος αντίκτυπος

Όσο περισσότερο παραμένουν αδιάβατα τα Στενά του Ορμούζ, τόσο πιο σοβαρές θα είναι οι συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία. Οι δεξαμενές αποθήκευσης στον Κόλπο γεμίζουν γρήγορα, εξαιτίας του εγκλωβισμένου πετρελαίου, απειλώντας τις παγκόσμιες αγορές. Η ναυσιπλοΐα είναι ήδη απαιτητική, και οι νάρκες και οι επιθέσεις την καθιστούν πιο επικίνδυνη.

Παρόλο που υπάρχουν εναλλακτικές εξαγωγής μέσω αγωγών, η Saudi Aramco προειδοποίησε για ενδεχόμενες καταστροφικές συνέπειες αν δεν αποκατασταθεί η ροή του πετρελαίου.