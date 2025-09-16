Η σημερινή έναρξη της επιχείρησης στη Γάζα συμπίπτει με τις εξελίξεις στη δίκη Νετανιάχου, όπου κατηγορείται για διαφθορά.

Πολλοί ισραηλινοί πολιτικοί αναλυτές συνδέουν την κλιμάκωση με την προσπάθεια του ισραηλινού πρωθυπουργού να επιβιώσει πολιτικά και να αποφύγει μια καταδικαστική απόφαση από το δικαστήριο.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έφτασε σήμερα στο δικαστήριο του Τελ Αβίβ για την προγραμματισμένη κατάθεσή του. Κατά την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης της δίκης του για διαφθορά, επιβεβαίωσε ότι το Ισραήλ «έχει ξεκινήσει εντατική επιχείρηση στην πόλη της Γάζας».

Η δήλωση αυτή έγινε στο πλαίσιο αιτήματός του να απαλλαγεί από την προγραμματισμένη κατάθεσή του λόγω των «σημαντικών γεγονότων που βρίσκονται σε εξέλιξη».