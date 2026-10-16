Ένα εξαιρετικά σπάνιο και ασυνήθιστο ιατρικό περιστατικό είδε το φως της δημοσιότητας στην Ινδία, όπου ένας 16χρονος υποβλήθηκε σε χειρουργική αφαίρεση πλήρως σχηματισμένου κυνόδοντα από την αριστερή κόγχη του ματιού του.

Ο έφηβος παρουσίαζε ανώδυνο πρήξιμο ανάμεσα στο βλέφαρο και το φρύδι, μέχρι που άρχισαν να προεξέχουν δύο σκληρές, υπόλευκες κηλίδες. Πρόκειται για μια ακραία περίπτωση έκτοπου δοντιού, δηλαδή δοντιού που αναπτύσσεται ή ανατέλλει σε πλήρως λανθασμένο σημείο του σώματος.

Το περιστατικό στην Ινδία

Ο 16χρονος έφηβος στην Ινδία παρατηρούσε ένα ανώδυνο πρήξιμο στην περιοχή του αριστερού του ματιού για περίπου έναν μήνα. Ωστόσο, η οικογένειά του απευθύνθηκε στο νοσοκομείο μόνο όταν στην περιοχή ανάμεσα στο βλέφαρο και το φρύδι άρχισαν να προεξέχουν δύο σκληρές, υπόλευκες κηλίδες.

Η απεικονιστική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε από τους θεράποντες ιατρούς αποκάλυψε την παρουσία ενός πλήρως σχηματισμένου κυνόδοντα εντός της οφθαλμικής κόγχης.

Ο έφηβος δεν είχε κανένα ιστορικό τραύματος, ενώ οι γιατροί δεν μπόρεσαν να προσδιορίσουν τον ακριβή μηχανισμό που οδήγησε στην ανάπτυξη του δοντιού στη συγκεκριμένη περιοχή. Παράλληλα, οι εξετάσεις δεν έδειξαν την ύπαρξη άλλων έκτοπων δοντιών στο σώμα του.

Τι είναι τα έκτοπα δόντια

Τα έκτοπα δόντια ορίζονται ως τα δόντια εκείνα που αναπτύσσονται ή ανατέλλουν σε λάθος σημείο. Αντί να ακολουθήσουν τη φυσιολογική διαδρομή ανατολής προς τη στοματική κοιλότητα, καταλήγουν σε διαφορετικές ανατομικές δομές. Μπορεί να πρόκειται για φυσιολογικά νεογιλά, μόνιμα ενήλικα δόντια ή επιπλέον δόντια (γνωστά ως υπεράριθμα).

Αν και βρίσκονται συχνότερα στον άνω γναθικό κόλπο (τον κοίλο χώρο πίσω από το ζυγωματικό οστό), η βιβλιογραφία αναφέρει ευρήματα σε διάφορα σημεία:

Στη ρινική κοιλότητα.

Στον ουρανίσκο.

Στο πηγούνι.

Στην άρθρωση της γνάθου.

Στην οφθαλμική κόγχη.

Μια ανασκόπηση 61 δημοσιευμένων περιστατικών διαπίστωσε ότι τα έκτοπα δόντια μπορούν να παραμείνουν απαρατήρητα για χρόνια ή να εκδηλωθούν με πόνο, πρήξιμο, πονοκεφάλους και δυσκολία στο άνοιγμα του στόματος. Όταν αναπτύσσονται στη μύτη, ενδέχεται να προκαλέσουν ρινική απόφραξη (βουλωμένη μύτη), εκκρίσεις και ρινορραγίες.

Οι πιθανές αίτιες εμφάνισής τους

Η ανάπτυξη του προσώπου στη μήτρα βασίζεται στη μετακίνηση και την αλληλεπίδραση συγκεκριμένων ομάδων κυττάρων και ιστών. Εάν αυτή η πολύπλοκη διαδικασία διαταραχθεί, ένα δόντι μπορεί να αναπτυχθεί σε ανώμαλη θέση, ακόμη και μακριά από τη στοματική κοιλότητα.

Επιπλέον, ανασκόπηση για τα έκτοπα δόντια στην άνω γνάθο αναφέρει ως πιθανές αιτίες:

Τους τραυματισμούς. Προγενέστερες οδοντιατρικές θεραπείες. Αναπτύξεις όπως κύστεις και όγκους.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η παρουσία αρκετών επιπλέον δοντιών συνδέεται με κληρονομικές παθήσεις, όπως η κλειδοκρανιακή δυσπλασία, μια σπάνια γενετική διαταραχή που επηρεάζει την ανάπτυξη των οστών και των δοντιών, καθώς και με άλλες σπανιότερες γενετικές διαταραχές.

Διάγνωση και θεραπεία

Η απόφαση για την αφαίρεση ενός έκτοπου δοντιού εξαρτάται από την ακριβή ανατομική του θέση και το αν προκαλεί συμπτώματα. Ένα απομονωμένο, ασυμπτωματικό δόντι μπορεί απλώς να παρακολουθείται.

Ωστόσο, η αφαίρεση κρίνεται απαραίτητη εάν προκαλεί λοίμωξη, φράζει κάποιο πέρασμα, προκαλεί βλάβη σε γειτονικές δομές ή συνδέεται με κύστη.

Για τον εντοπισμό και τον σχεδιασμό της επέμβασης:

Οι ιατροί χρησιμοποιούν αξονικές τομογραφίες προκειμένου να αποτυπώσουν τη σχέση του δοντιού με τα μάτια, τα νεύρα και τα αιμοφόρα αγγεία.

Η χειρουργική αντιμετώπιση ποικίλλει από μια απλή εξαγωγή έως σύνθετες επεμβάσεις.

Για δόντια στη μύτη ή τα ιγμόρεια, χρησιμοποιείται συχνά ενδοσκόπιο, λεπτός σωλήνας με κάμερα και εργαλεία, επιτρέποντας την αφαίρεση μέσω των ρουθουνιών χωρίς μεγάλες εξωτερικές τομές.

Έχουν αναφερθεί 27 δημοσιευμένες περιπτώσεις ενδοσκοπικής αφαίρεσης έκτοπων δοντιών από τη μύτη ή τα ιγμόρεια, όπου προεγχειρητικά κυριαρχούσαν συμπτώματα όπως ρινική απόφραξη, εκκρίσεις, προσωπαλγία και ρινορραγίες. Η μέθοδος αποδείχθηκε αποτελεσματική στις αναφερόμενες περιπτώσεις.

Τέλος, η αφαίρεση ενός έκτοπου δοντιού δεν συνεπάγεται την ανάπτυξη άλλου στη θέση του.

Παρότι άτομα με ένα επιπλέον δόντι ενδέχεται να εμφανίσουν κι άλλα , γεγονός που απαιτεί προληπτικό έλεγχο με αξονική τομογραφία, η επανεμφάνιση νέου έκτοπου δοντιού στην ίδια περιοχή θεωρείται εξαιρετικά σπάνια.

🇮🇳Doctors in India have reported what they say is the first known case of an ectopic tooth growing in the upper eye socket. The teenager developed painless swelling above his left eye before two sharp, white points appeared between his eyelid and eyebrow. A CT scan revealed they were part of a mature canine tooth. Doctors initially suspected a rare tumor but surgically removed the tooth. Its cause remains unclear. — NewsForce (@Newsforce) October 3, 2026

Πηγή: Theconversation