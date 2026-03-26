Μια γιατρός του NHS (δημόσιο βρετανικό σύστημα υγείας) που είχε τεθεί σε αναστολή κατηγορήθηκε για τέσσερις ξεχωριστές περιπτώσεις πρόσκλησης υποστήριξης προς τη Χαμάς. Η Δρ. Rahmeh Aladwan, 31 ετών, κατηγορήθηκε σε σχέση με σχόλια ή άλλο υλικό που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο σχετικά με την απαγορευμένη τρομοκρατική οργάνωση πέρυσι.

Κατηγορίες με βάση το Νόμο περί Τρομοκρατίας

Τα φερόμενα περιστατικά, για τα οποία κατηγορήθηκε βάσει του Νόμου περί Τρομοκρατίας, συνέβησαν σε τέσσερις ξεχωριστές περιπτώσεις, στις 23 Ιουλίου, στις 23 Αυγούστου, στις 7 Οκτωβρίου και την 31η Δεκεμβρίου.

Κατηγορήθηκε επίσης για μία κατηγορία δημοσίευσης ή διανομής γραπτού υλικού με σκοπό την υποκίνηση φυλετικού μίσους σε σχέση με ένα περιστατικό στις 19 Νοεμβρίου πέρυσι.

Η γιατρός κατηγορήθηκε επίσης ότι χρησιμοποίησε λέξεις για να υποκινήσει φυλετικό μίσος στην οδό King Charles στην περιοχή Westminster του κεντρικού Λονδίνου στις 21 Ιουλίου πέρυσι.

Συνελήφθη στο σπίτι της και προφυλακίστηκε

Η Aladwan συνελήφθη στο σπίτι της στο Pilning, South Gloucestershire, από την Μητροπολιτική Αστυνομία την Πέμπτη για παραβίαση της εγγύησης μετά από προηγούμενες συλλήψεις.

Η ασκούμενη χειρουργός τραύματος και ορθοπεδικός μεταφέρθηκε σε αστυνομικό τμήμα του κεντρικού Λονδίνου όπου της απαγγέλθηκαν κατηγορίες. Η Aladwan προφυλακίστηκε και θα εμφανιστεί στο Ειρηνοδικείο του Γουέστμινστερ την Παρασκευή.

Και οι δύο κατηγορίες αφορούσαν στον Νόμο περί Δημόσιας Τάξης. Η σύλληψή της έρχεται μετά από έρευνα της Ομάδας Εγκλημάτων Δημόσιας Τάξης της Μητροπολιτικής Αστυνομίας.

Η Aladwan, η οποία είναι Βρετανο-Παλαιστίνια, αποτελεί επίσης αντικείμενο έρευνας από το Γενικό Ιατρικό Συμβούλιο (GMC). Τον Νοέμβριο τέθηκε σε αναστολή από την άσκηση του επαγγέλματος για 15 μήνες.

Οι οδηγίες κοινωνικής δικτύωσης της GMC ορίζουν ότι το κλινικό προσωπικό έχει «ελευθερία πίστης, ιδιωτικότητας και έκφρασης». Προσθέτει ότι πρέπει να «ισορροπούνται με τις πιθανές επιπτώσεις στα δικαιώματα και τα συμφέροντα άλλων ανθρώπων».

Η Χαμάς σκότωσε περίπου 1.200 Ισραηλινούς και απήγαγε 251 ομήρους στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Μια έκθεση του ΟΗΕ διαπίστωσε ότι οι επιτιθέμενοι της Χαμάς βίασαν γυναίκες στον χώρο του μουσικού φεστιβάλ Nova, χρησιμοποίησαν «σεξουαλικά βασανιστήρια» εναντίον ομήρων και βίασαν πτώματα γυναικών.

Πηγή: Daily Mail