Πολλά είναι τα αναπάντητα ερωτήματα όσον αφορά τον θάνατο μιας γιατρού στο Μαϊάμι, της Φλόριντα, της οποίας η σορός εντοπίστηκε μέσα σε καταψύκτη καταστήματος. Η Helen Massiell Garay Sanchez, μητέρα δύο παιδιών, βρέθηκε νεκρή και γυμνή από έναν υπάλληλο της επιχείρησης.

Σύμφωνα με το Fox News, ο υπάλληλος ενημέρωσε τις Αρχές ότι ανακάλυψε μια «νεκρή γυναίκα μέσα στο κατάστημα» τη Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου. Σύντομα, διαπιστώθηκε πως πρόκειται για τη 32χρονη γιατρό, Helen Massiell Garay Sanchez.

«Η γυναίκα εντοπίστηκε μέσα σε έναν καταψύκτη που βρισκόταν στην αποθήκη του καταστήματος», δήλωσε ο υπεύθυνος Τύπου του Αστυνομικού Τμήματος του Μαϊάμι.

Η 32χρονη ήταν επίσης γυμνή όταν εντοπίστηκε, σύμφωνα με το CBS News, που επικαλέστηκε πηγές της αστυνομίας.

Η αναισθησιολόγος μπήκε στο κατάστημα, στη γειτονιά Little Havana, το προηγούμενο βράδυ, αλλά δεν αγόρασε τίποτα, ανέφερε η αστυνομία.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η μητέρα δύο παιδιών πιστεύεται ότι έφτασε στον χώρο του καταστήματος, όπου βρίσκεται η κατάψυξη και παρέμεινε εκεί όλη τη νύχτα.

Οι Αρχές πρόσθεσαν ότι το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας έδειξε ότι δεν υπήρξε εγκληματική ενέργεια, ενώ η έρευνα συνεχίζεται. Παραμένει επίσης ασαφές γιατί η γυναίκα μπήκε στις αποθήκες του καταστήματος.

Σύμφωνα με μια σελίδα στο GoFundMe, η Helen Massiell Garay Sanchez ήταν αναισθησιολόγος με καταγωγή από τη Νικαράγουα. Οι φίλοι και η οικογένειά της προσπαθούν τώρα για να επιστραφεί η σορός της στην πατρίδα της, όπου ζουν τα δύο παιδιά της.