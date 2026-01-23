Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες επεξεργάζονται σχέδιο-μαμούθ για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, με στόχο την κινητοποίηση έως και 800 δισ. δολαρίων δημόσιων και ιδιωτικών κεφαλαίων μετά τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής, σύμφωνα με εσωτερικό έγγραφο που έχει στην κατοχή του το Politico.

Το 18σέλιδο σχέδιο προβλέπει δεκαετές πλάνο ανάκαμψης έως το 2040 και χαράσσει ταχεία πορεία της Ουκρανίας προς την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρουσιάζοντάς την παράλληλα ως μελλοντικό επενδυτικό προορισμό. Διακινήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ενόψει της συνόδου κορυφής των ηγετών της Ε.Ε., το βράδυ της Πέμπτης, και φέρει ημερομηνία 22 Ιανουαρίου.

Κομβικό στοιχείο του σχεδίου αποτελεί η παραδοχή ότι θα έχει προηγηθεί κατάπαυση του πυρός και θα έχουν τεθεί σε ισχύ εγγυήσεις ασφαλείας. Χωρίς αυτές τις προϋποθέσεις, η προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων κρίνεται εξαιρετικά δύσκολη, όπως επισημαίνει και η BlackRock, η οποία συμμετέχει στο εγχείρημα ως σύμβουλος σε εθελοντική βάση.

«Είναι σχεδόν αδύνατο να επενδύσει κανείς σε μια ζώνη πολέμου», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της BlackRock, Φίλιπ Χίλντεμπραντ, στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, υπογραμμίζοντας ότι απαιτείται «σωστή αλληλουχία» και χρόνος για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των αγορών.

Το χρηματοδοτικό πλάνο συνοδεύεται από επιχειρησιακό πρόγραμμα 100 ημερών για την εκκίνησή του και εντάσσεται σε ευρύτερο ειρηνευτικό πλαίσιο 20 σημείων που φέρονται να διαπραγματεύονται οι ΗΠΑ μεταξύ Κιέβου και Μόσχας. Δεν πρόκειται για στρατιωτικό οδικό χάρτη, αλλά για μετάβαση της Ουκρανίας από την έκτακτη διεθνή βοήθεια σε μια αυτοσυντηρούμενη οικονομία.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες προβλέπεται να διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο ως στρατηγικός οικονομικός εταίρος και επενδυτής, με άμεση συμμετοχή αμερικανικών εταιρειών σε τομείς όπως οι υποδομές, η ενέργεια, τα κρίσιμα ορυκτά και η τεχνολογία. Στόχος είναι οι ΗΠΑ να λειτουργήσουν ως μοχλός κινητοποίησης ιδιωτικών κεφαλαίων.

Σύμφωνα με το έγγραφο, την επόμενη δεκαετία η Ε.Ε., οι ΗΠΑ και διεθνείς χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, όπως το ΔΝΤ και η Παγκόσμια Τράπεζα, έχουν δεσμευθεί να διαθέσουν 500 δισ. δολάρια.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει επιπλέον 100 δισ. ευρώ μέσω του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού της Ε.Ε. από το 2028, ποσό που εκτιμάται ότι θα κινητοποιήσει επενδύσεις ύψους 207 δισ. ευρώ.

Παρά το μέγεθος του σχεδίου, η πραγματική δοκιμασία παραμένει το πεδίο.

«Είναι πολύ δύσκολο να δει κανείς μαζικές επενδύσεις, όσο πετούν drones και πύραυλοι», προειδοποιεί ο Χίλντεμπραντ, αποτυπώνοντας το βασικό ρίσκο του φιλόδοξου εγχειρήματος.

Πηγή: Politico