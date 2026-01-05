Συνθήματα υπέρ του Νικολάς Μαδούρο ακούστηκαν σήμερα, Δευτέρα 5 Ιανουαρίου, στην πρώτη συνεδρίαση της νέας Εθνοσυνέλευσης στη Βενεζουέλα, καθώς πολλοί βουλευτές θέλησαν να εκφράσουν κατ’ αυτόν τον τρόπο την υποστήριξή τους προς τον – ανατραπέντα από τις ΗΠΑ – Πρόεδρο της χώρας, ο οποίος οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον αμερικανικού δικαστηρίου για να του απαγγελθούν κατηγορίες περί διακίνησης ναρκωτικών.

«Vamos Nico» («Πάμε Νίκο») – ένα από τα βασικά συνθήματα της προεκλογικής εκστρατείας – ακούστηκε κατ’ επανάληψη από τα χείλη βουλευτών. Η κυβερνώσα παράταξη εξασφάλισε 256 από τις 285 έδρες στην Εθνοσυνέλευση μετά τις Εκλογές του περασμένου Μαΐου, τις οποίες μποϊκοτάρισε μεγάλο μέρος της Αντιπολίτευσης.

«Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, ο κ. Τραμπ, παριστάνει τον Εισαγγελέα, τον Δικαστή και τον Αστυνομικό ολόκληρου του κόσμου. Από την Μπολιβοριανή Δημοκρατία της Βενεζουέλας, λέμε: Δεν θα τα καταφέρετε!», δήλωσε ο Φερνάντο Σότο Ρόχας κατά την έναρξη της συνεδρίασης.

Με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, τα ηνία της εξουσίας έχει αναλάβει η Αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες.

Ο γιος του έκπτωτου Προέδρου, ο επανεκλεγείς βουλευτής Νικολάς Μαδούρο Γκέρα – ο αποκαλούμενος «Νικολασίτο» (δηλαδή, μικρός Νικολάς) – εξέφρασε την υποστήριξή του στην προσωρινή Πρόεδρο της Βενεζουέλας. Απευθυνόμενος στην Ντέλσι Ροδρίγκες, τόνισε πως έχει την «αμέριστη υποστήριξή του» στην «πολύ δύσκολη αποστολή» που έχει μπροστά της, διαβεβαιώνοντας πως ο πατέρας και η μητριά του «θα επιστρέψουν».

«Η πατρίδα είναι σε καλά χέρια, μπαμπά», δήλωσε ο γιος του Μαδούρο, εμφανώς συγκινημένος.