Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Ο θετός γιος της πρέσβειρας της Ουκρανίας στη Βουλγαρία συνελήφθη και κατηγορείται για τη βάναυση δολοφονία του γιου του αντιδημάρχου του Χάρκοβο, σε μια φερόμενη δολοφονία που σχετίζεται με κρυπτογράφηση στη Βιέννη.

Το παιδί της πρέσβειρας ήταν ένας από τους δύο Ουκρανούς άνδρες που συνελήφθησαν στην πόλη της Οδησσού την περασμένη εβδομάδα κατά την επιστροφή του από τη Βιέννη. Αφορούσε την άγρια δολοφονία του 21χρονου Ντανίλο Κούμζιν, γιος του Σεργκέι Κούμζιν, αντιδημάρχου της πόλης Χάρκοβο, στο πάρκινγκ ενός επίλεκτου ξενοδοχείου στην αυστριακή πρωτεύουσα.

Πλάνα από κάμερες ασφαλείας από τον υπόγειο χώρο στάθμευσης του πολυτελούς ξενοδοχείου Sofitel στις 25 Νοεμβρίου δείχνουν πολλούς άνδρες να περιτριγυρίζουν το θύμα, με μάρτυρες να αναφέρουν αργότερα μια μεγάλη κηλίδα αίματος στη σκάλα.

Όταν η αυστριακή αστυνομία ανακάλυψε μια καμένη Mercedes κάτω από μια γέφυρα στην περιοχή Donaustadt -βόρεια του Δούναβη- στη Βιέννη, βρήκε το σώμα ενός νεαρού Ουκρανού που είχε βασανιστεί βάναυσα.

Σύμφωνα με ιατροδικαστές, το σώμα του Ντανίλο κάηκε περίπου στο 80%. Είχε τεράστιο αμβλύ τραύμα στο σώμα του, συμπεριλαμβανομένων τραυματισμών στο κεφάλι και σπασμένων δοντιών.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι πέθανε από ασφυξία ή θερμοπληξία. Η αστυνομία λέει ότι ο Ντανίλο χώθηκε στο πίσω κάθισμα της Mercedes της οικογένειάς του και οδηγήθηκε σε συγκεκριμένο σημείο στο Donaustadt. Το όχημα πυρπολήθηκε με βενζίνη.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανακάλυψαν το σώμα του μόνο αφού οι πυροσβέστες είχαν σβήσει τις φλόγες, με τους ειδικούς να αποκλείουν το ενδεχόμενο τεχνικής βλάβης, καθώς το πετρελαιοκίνητο αυτοκίνητο ήταν λουσμένο με βενζίνη.

Οι αστυνομικοί αφαίρεσαν ένα λιωμένο δοχείο καυσίμου από το πίσω κάθισμα, το οποίο αγοράστηκε από ένα βενζινάδικο στη Βιέννη. Πλάνα από τα βίντεο επιτήρησης από το βενζινάδικο δείχνουν έναν από τους υπόπτους να αγοράζει δύο δοχεία βενζίνης πριν από τη δολοφονία.

Μετά από περαιτέρω έρευνα, η αστυνομία διαπίστωσε ότι η δολοφονία ήταν λόγω πρόσβασης σε λογαριασμούς κρυπτονομισμάτων.

Όταν απέκτησαν τον έλεγχο των ψηφιακών πορτοφολιών, τα οποία άδειασαν αμέσως, οι δράστες άφησαν το σώμα του Κούμζιν στο πίσω κάθισμα και έβαλαν φωτιά στο αυτοκίνητο. Οι αυστριακές αρχές πιστεύουν ότι ο 21χρονος ήταν ήδη νεκρός όταν το αυτοκίνητο κάηκε.

Ο Ντανίλο ζούσε και σπούδαζε στη Βιέννη. Η οικογένειά του και ένας στενός του γνωστός δήλωσαν την εξαφάνισή του αφού ξαφνικά σταμάτησε να απαντά στο τηλέφωνό του.

Μετά από το συναγερμό του αγνοούμενου και συντονισμό μεταξύ Βιέννης και Κιέβου, οι δύο ύποπτοι συνελήφθησαν στην Ουκρανία: ο 45χρονος πρώην τελωνειακός Aλεξάντρ Αγκόεφ και ο 19χρονος Μπογκντάν Ρίνζουκ, ο θετός γιος της πρέσβειρας της Ουκρανίας στη Βουλγαρία.

Ο Ρίνζουκ είναι γιος του επιχειρηματία Ιβάν Ρίνζουκ, ο οποίος κατηγορήθηκε για οικονομικά εγκλήματα σε σχέση με την εταιρεία κοσμημάτων του, αλλά αθωώθηκε το 2021. Η πρώην εκπρόσωπος της εταιρείας του, Ολέζια Ίλασουκ, διορίστηκε πρέσβειρα της Ουκρανίας στη Βουλγαρία το 2022 προκαλώντας πολλές αντιδράσεις.

Σύμφωνα με την επίσημη δήλωσή της, ο Μπογκντάν είναι και θετός της γιος.

Η αμφιλεγόμενη άνοδος της Ίλασουκ στο διπλωματικό σώμα προσέλκυσε τον έλεγχο καθώς δεν είχε επαγγελματικό υπόβαθρο στις διεθνείς σχέσεις ή τη δημόσια διοίκηση. Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης τόνισαν την προηγούμενη δουλειά της ως προπονήτρια προσωπικής γυμναστικής και υποτιθέμενη σεξολόγο, μαζί με την εντυπωσιακή εμφάνισή της, τροφοδοτώντας κατηγορίες για ευνοιοκρατία εντός του Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο αναγνώρισε ότι η Ίλασουκ ήταν διορισμένη πολιτικός.