Έντονες αποδοκιμασίες ξέσπασαν σε βάρος του Πρωθυπουργού της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζι, από ένα οργισμένο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στη διάσημη παραλία Μποντάι σήμερα, Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, για να αποτίσει φόρο τιμής στα θύματα μιας ένοπλης επίθεσης η οποία σημειώθηκε πριν από μία εβδομάδα, σε φεστιβάλ αφιερωμένο στο εβραϊκό Χάνουκα.

Η χώρα τίμησε σήμερα τη μνήμη των 15 ανθρώπων που σκοτώθηκαν και των δεκάδων άλλων που τραυματίστηκαν στην επίθεση που διέπραξαν δύο ένοπλοι. Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και με τις σημαίες να κυματίζουν μεσίστιες στα κυβερνητικά κτήρια, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στις 6:47 τοπική ώρα, (9:47 ώρα Ελλάδας), τη στιγμή που ξεκίνησε η επίθεση.

Τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά δίκτυα τήρησαν επίσης ενός λεπτού σιγή.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, μεταξύ αυτών ο Πρωθυπουργός Αλμπανέζι και άλλοι πολιτικοί ηγέτες, παρέστησαν στην επιμνημόσυνη τελετή, παρουσία ισχυρών Αστυνομικών Δυνάμεων, μεταξύ άλλων ελεύθερων σκοπευτών σε στέγες κτηρίων και αστυνομικών σκαφών στη θάλασσα.

Το πλήθος αποδοκίμασε τον Αλμπανέζι κατά την άφιξή του και αργότερα, όταν ο ομιλητής ανέφερε το όνομά του κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Ο ίδιος καθόταν στην πρώτη σειρά φορώντας ένα κιπά, το παραδοσιακό εβραϊκό καπελάκι.

Ο Αλμπανέζι, που δέχεται επικρίσεις επειδή η κεντροαριστερή κυβέρνησή του δεν έκανε αρκετά για να περιορίσει την άνοδο του αντισημιτισμού μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, δεν ήταν προγραμματισμένο να μιλήσει κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

«Χάσαμε την αθωότητά μας … η περασμένη εβδομάδα μας πήρε την αθωότητά μας», δήλωσε ο Ντέιβιντ Όσιπ, ο Πρόεδρος του Εβραϊκού Συμβουλίου Αντιπροσώπων της Νέας Νότιας Ουαλίας, σε μια ομιλία με την οποία ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις στο Μποντάι.

«Όπως το γρασίδι εδώ στο Μποντάι βάφτηκε με αίμα, έτσι, επίσης, στιγματίστηκε το έθνος μας. Καταλήξαμε σε ένα σκοτεινό σημείο. Όμως, φίλοι μου, η Χάνουκα μας διδάσκει ότι το φως μπορεί να φωτίσει ακόμα και τα ζοφερότερα σημεία. Μια απλή ενέργεια θάρρους, μια μοναδική φλόγα ελπίδας μπορούν να μας προσφέρουν κατεύθυνση και να δείξουν το δρόμο μπροστά».

Στην τελετή παρέστη επίσης ο πατέρας του Άχμεντ αλ Άχμεντ, του «ήρωα του Μποντάι», που πάλεψε με έναν από τους δράστες για να του πάρει το όπλο.

Οι Αρχές κάλεσαν τους Αυστραλούς να ανάψουν ένα κερί στα σπίτια τους απόψε, την όγδοη και τελική ημέρα του εβραϊκού Φεστιβάλ των Φώτων.

Στην εκδήλωση πήρε επίσης τον λόγο η 14χρονη επιζήσασα Τσάγια Ντάντον, η οποία είπε: «Γινόμαστε δυνατότεροι ως έθνος. Μεγαλώνουμε. Ορισμένες φορές το να μεγαλώνει κανείς πονάει … η ζωή θα συνεχιστεί και γιατί να μην κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε;».

Από την πλευρά του, ο Πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας, Κρις Μινς, ο οποίες έγινε δεκτός με επιδοκιμασίες στην τελετή, είπε πως η επίθεση ήταν μια απόπειρα περιθωριοποίησης, διάσπασης και εκφοβισμού.

«Πήρατε πίσω την παραλία Μποντάι για εμάς», υπογράμμισε.