Παρουσία σημαντικών Ευρωπαίων ηγετών, του πρώην προέδρου της Κομισιόν Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, της προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες η επετειακή εκδήλωση για τα 50 χρόνια, από την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ).

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ελληνική κρίση χρέους και την παραμονή της χώρας στην Ευρωζώνη, ως χαρακτηριστικό παράδειγμα της ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της συμβολής του ΕΛΚ.

Ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, που διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο κατά την περίοδο της κρίσης, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Είμαι περήφανος που κρατήσαμε την Ελλάδα στην Ευρωζώνη».

Από την πλευρά της, η Ρομπέρτα Μετσόλα αναφέρθηκε στον Κυριάκο Μητσοτάκη, επισημαίνοντας ότι υπό την ηγεσία του «η Ελλάδα αποτελεί πλέον «success story».