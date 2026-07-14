Nέα σελίδα στις σχέσεις τους ανοίγουν η Μεγάλη Βρετανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς προχώρησαν στην επίσημη υπογραφή της συνθήκης που ρυθμίζει το μελλοντικό καθεστώς του Γιβραλτάρ.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια της καταρχήν συμφωνίας που είχε επιτευχθεί κατά το προηγούμενο έτος, βάζοντας οριστικό τέλος σε μια μακρά περίοδο πολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας για το συγκεκριμένο βρετανικό υπερπόντιο έδαφος.

Πιο συγκεκριμένα, βασικός στόχος της νέας αυτής συνθήκης είναι η σημαντική χαλάρωση των ελέγχων και των καθυστερήσεων στις συνοριακές διελεύσεις, διευκολύνοντας την καθημερινή μετακίνηση χιλιάδων πολιτών και εργαζομένων που περνούν τα σύνορα με την Ισπανία.

Παράλληλα, η συμφωνία ρυθμίζει κρίσιμα ζητήματα εμπορίου και ασφάλειας, διασφαλίζοντας τη σταθερότητα στην περιοχή μετά την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την ευρωπαϊκή οικογένεια, ενώ παράλληλα προστατεύει τα συμφέροντα της τοπικής κοινωνίας και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο Γιβραλτάρ.

Η συνθήκη υπεγράφη στις Βρυξέλλες από τον Ευρωπαίο Επίτροπο Εμπορίου Μάρος Σέφτσοβιτς, τον Βρετανό υφυπουργό για την Ευρώπη Στίβεν Ντόιτι, τον Ισπανό υπουργό Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Αλβάρες Μπουένο και τον επικεφαλής υπουργό του Γιβραλτάρ Φαμπιάν Πικάρντο.

Οι κάτοικοι του Γιβραλτάρ (θα) μπορούν να περνάνε στην Ισπανία χρησιμοποιώντας δελτίο διαμονής χωρίς να χρειάζεται σφραγίδα στα διαβατήριά τους, ενώ οι Ισπανοί πολίτες (θα) μπορούν να διέρχονται χρησιμοποιώντας κυβερνητικό δελτίο ταυτότητας.

Όσοι φθάνουν στο αεροδρόμιο του Γιβραλτάρ θα δείχνουν τα διαβατήριά τους σε αξιωματικούς των συνόρων του Γιβραλτάρ αλλά κα της Ισπανίας, και η Βρετανία θέλει να εφαρμοστεί ένα παρόμοιο σύστημα για τη γαλλική αστυνομία που επιχειρεί στον σιδηροδρομικό σταθμό St Pancras του Λονδίνου για την υπηρεσία Eurostar.

Η Βρετανία κέρδισε το Γιβραλτάρ –έναν στρατηγικά σημαντικό θύλακο που βρίσκεται στο νότιο άκρο της Ισπανίας- στη Συνθήκη της Ουτρέχτης που έβαλε τέλος στον Πόλεμο Ισπανικής Διαδοχής.