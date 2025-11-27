«Δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του ο Πούτιν, εμείς ευχόμαστε αυτή την φορά η Ρωσία να θέλει πραγματικά να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», δήλωσε από το Παρίσι ο Ιταλός υπουργός Άμυνας, Γκουίντο Κροζέτο. «Βλέποντας, όμως, τα όσα συμβαίνουν, δεν είμαι αισιόδοξος διότι ο Πούτιν συνεχίζει να στρατολογεί άνδρες. Θα δούμε αν τις επόμενες εβδομάδες θα υπάρξει πραγματική θετική διάθεση του Πούτιν. Αν αυτό συμβεί, η χώρα μας θα προσφέρει την συμβολή της στην Ουκρανία», πρόσθεσε ο Κροζέτο.

Ο επικεφαλής του ιταλικού υπουργείου Άμυνας, παράλληλα, τόνισε ότι «η αποστολή δυνάμεων στην ουκρανική επικράτεια δεν αποτελεί αρμοδιότητα της Ιταλίας, ούτε της Γαλλίας ή της Ευρώπης, διότι αν δεν εξασφαλίσουμε την βεβαιότητα ότι η Ουκρανία δεν θα πρέπει να υποστεί άλλη εισβολή, δεν θα έχουμε φτιάξει κανένα ειρηνευτικό σχέδιο».

«Την ασφάλεια της Ουκρανίας δεν μπορούν να την εγγυηθούν ευρωπαϊκές στρατιωτικές δυνάμεις, διότι πόσες θα έπρεπε να είναι; Διακόσιες χιλιάδες άνθρωποι, τριακόσιες χιλιάδες; Όλος ο κόσμος πρέπει να εγγυηθεί στην Ουκρανία ότι η Ρωσία δεν θα ξαναεισέλθει στην επικράτειά της, αλλά δεν πρόκειται για εγγυήσεις που μπορούν να προσφέρουν οι Ευρωπαίοι. Αυτό που μπορούν να εγγυηθούν οι Ευρωπαίοι είναι ότι τα επόμενα χρόνια θα στηρίξουν τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις», επισήμανε ο Κροζέτο.

«Μια νέα στρατιωτική θητεία στη χώρα μας, όπως στη Γαλλία και στη Γερμανία; Αν το αποφασίσει η Βουλή, ναι»

«Μια νέα στρατιωτική θητεία στην χώρα μας, όπως στην Γαλλία και στην Γερμανία; Αν το αποφασίσει η Bουλή, ναι», δήλωσε στην δημόσια τηλεόραση της Rai, o Ιταλός υπουργός Άμυνας, Γκουίντο Κροζέτο. «Σκέφτομαι να προτείνω, πρώτα στο υπουργικό συμβούλιο και στην συνέχεια στην Bουλή, τα βασικά σημεία ενός σχεδίου νόμου, τα οποία να συζητηθούν στην συνέχεια και να μπορούν να εγγυηθούν την ασφάλεια της χώρας μας τα επόμενα χρόνια. Δεν θα αφορούν μόνον τον αριθμό των στρατιωτών, αλλά την οργάνωση και τους κανόνες», πρόσθεσε ο Κροζέτο.

Ο Ιταλός υπουργός χθες είχε υπογραμμίσει: «όλες οι ευρωπαϊκές χώρες αναθεωρούν τα μοντέλα που είχαν υιοθετήσει πριν από δέκα με δεκαπέντε χρόνια και σκέφτονται να αυξήσουν τον αριθμό των ενόπλων δυνάμεων. Καθένας έχει διαφορετική προσέγγιση, ορισμένοι επέστρεψαν και στην υποχρεωτική θητεία. Και εμείς στην Ιταλία θα πρέπει να ασχοληθούμε με το όλο θέμα ώστε να ξεπεραστούν, με κάποιο τρόπο, οι επιλογές μείωσης των στρατιωτικών δυνάμεων που έγιναν στο παρελθόν και να προχωρήσουμε προς την ενίσχυσή τους». Υπενθυμίζεται ότι η Ιταλία, από το 2005, διαθέτει μόνον επαγγελματικό στρατό.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ