Ο Ερυθρός Σταυρός της Γκάμπιας ενημέρωσε σήμερα ότι 12 πτώματα ανασύρθηκαν από την περιοχή του ναυαγίου ενός σκάφους που μετέφερε μετανάστες, στα ανοιχτά των ακτών της αφρικανικής χώρας.

Ο συνολικός αριθμός των επιβαινόντων στο σκάφος δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί από τις Αρχές.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του νησιού Τζίνακ συνεχίζεται.

We are responding to a tragic boat incident off Jinack Kajata, involving migrants using the Atlantic route We are supporting the dignified management of human remains & coordinatinh with authorities. 12 bodies have been recovered, while the number of missing remains uncertain. https://t.co/oSHMWglxeg — The Gambia Red Cross Society (GRCS) (@GambiaRedCross) October 15, 2026

Χιλιάδες άνθρωποι από τη δυτική Αφρική, κυρίως νέοι, προσπαθούν εδώ και χρόνια να φτάσουν παράτυπα στην Ευρώπη μέσω του Ατλαντικού, κατευθυνόμενοι κυρίως στο ισπανικό αρχιπέλαγος των Κανάριων νησιών, με υπερφορτωμένα πλοιάρια, πολλά από τα οποία είναι σε κακή κατάσταση.

Η πρόσφατη ενίσχυση των ελέγχων στη θάλασσα από τις Αρχές της Σενεγάλης, της Μαυριτανίας και του Μαρόκου έχει αναγκάσει τους μετανάστες να αναχωρούν από την Γκάμπια, τη Γουινέα-Μπισάου ή τη Γουινέα, παρατείνοντας ακόμη περισσότερο τη διάρκεια του ταξιδιού και αυξάνοντας τους κινδύνους.

Πηγές: ΑΜΠΕ, AFP