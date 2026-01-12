Ο στρατός της Μιανμάρ έθεσε εκ προθέσεως στο στόχαστρο τη μουσουλμανική μειονότητα των Ροχίνγκια προκειμένου να εξαλείψει την κοινότητα αυτή, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Δικαιοσύνης της Γκάμπια Ντάουντα Τζάλοου, η χώρα του οποίου προσέφυγε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, κατηγορώντας τη Μιανμάρ για γενοκτονία.

«Πρόκειται για πραγματικά πρόσωπα, πραγματικές ιστορίες και μια ανθρώπινη ομάδα εντελώς πραγματική: τους Ροχίνγκια της Μιανμάρ. Τέθηκαν στο στόχαστρο και εξολοθρεύθηκαν», δήλωσε ο Τζάλοου, αναφερόμενος στην καταστολή από τη Μιανμάρ το 2017 σε βάρος της μειονότητας των Ροχίνγκια.

Η Γκάμπια κατηγορεί ενώπιον της ανώτατης δικαστικής αρχής του ΟΗΕ την εξουσία στη Μιανμάρ για παραβιάσεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας (1948).

Η υπόθεση παρακολουθείται στενά, καθώς εκτιμάται ότι μπορεί να αποτελέσει προηγούμενο για μια υπόθεση που έχει φέρει ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου η Νότια Αφρική και στο πλαίσιο της οποίας κατηγορείται το Ισραήλ ότι διέπραξε γενοκτονία σε βάρος του παλαιστινιακού πληθυσμού της Γάζας, σημειώνουν το Ρόιτερς και το Γαλλικό Πρακτορείο.

Εκατοντάδες χιλιάδες μουσουλμάνοι Ροχίνγκια διέφυγαν το 2017 από την αιματηρή καταστολή του στρατού της Μιανμάρ και βουδιστικών παραστρατιωτικών οργανώσεων, βρίσκοντας καταφύγιο στο γειτονικό Μπανγκλαντές. Μαρτυρίες κάνουν λόγο για δολοφονίες, ομαδικούς βιασμούς και εμπρησμούς.

Υπέστησαν «τις πιο φρικτές βιαιότητες και καταστροφές που μπορείτε να φανταστείτε», δήλωσε ο Τζάλοου.

Σήμερα, 1,17 εκατομμύριο Ροχίνγκια ζουν στοιβαγμένοι σε καταρρέοντες καταυλισμούς που εκτείνονται σε μια περιοχή άνω των 32.000 στρεμμάτων στο Κοξ Μπαζάρ, στο Μπανγκλαντές.

«Θέλω να δω αν αυτά τα βάσανα που υποστήκαμε θα ληφθούν υπόψη κατά την ακροαματική διαδικασία», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Τζανίφα Μπεγκούμ, μητέρα δύο παιδιών που ζει σε αυτούς τους καταυλισμούς. «Θέλουμε δικαιοσύνη και ειρήνη», πρόσθεσε η 37χρονη γυναίκα.

Η τελική ετυμηγορία του δικαστηρίου της Χάγης μπορεί να πάρει μήνες, αν όχι χρόνια, προτού ανακοινωθεί. Το δικαστήριο δεν διαθέτει κανένα τρόπο για να επιβάλει την εφαρμογή των αποφάσεών του, όμως μια απόφαση ευνοϊκή για την Μπανζούλ θα ασκούσε πολιτική πίεση στη Μιανμάρ.

«Δεν φέρναμε αυτή την υπόθεση ενώπιον της δικαιοσύνης ελαφρά τη καρδία», υπογράμμισε ο Τζάλοου. «Το κάναμε αφού εξετάσαμε αξιόπιστες αναφορές που έκαναν λόγο για τις πιο βάναυσες και πιο αποτρόπαιες παραβιάσεις σε μια ευάλωτη, απανθρωποποιηθείσα και καταδιωκόμενη ομάδα, εδώ και πολλά χρόνια», πρόσθεσε ο Υπουργός.

Η Γκάμπια, μια χώρα της Δυτικής Αφρικής όπου η πλειονότητα των κατοίκων είναι μουσουλμάνοι, έφερε την υπόθεση το 2019 ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, που αποφασίζει για διαφορές μεταξύ κρατών.

Βάσει της σύμβασης για τη γενοκτονία, μία χώρα μπορεί να προσφύγει στο Διεθνές Δικαστήριο εναντίον μιας άλλης για την οποία εκτιμά ότι έχει παραβιάσει τη συνθήκη.

Η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης, Αούνγκ Σαν Σου Τσι, είχε πάει η ίδια στη Χάγη στις αρχές της υπόθεσης το 2019, προκειμένου να υπερασπιστεί τη Μιανμάρ ενώπιον του δικαστηρίου. Είχε απορρίψει τα επιχειρήματα της Μπανζούλ, χαρακτηρίζοντας «παραπλανητική και ατελή εικόνα» αυτού που η ίδια περιέγραψε ως «εσωτερική ένοπλη σύγκρουση».

Η Μιανμάρ υποστήριζε πάντοτε πως η καταστολή από τις Ένοπλες Δυνάμεις δικαιολογούνταν, προκειμένου να καταπνιγεί η εξέγερση των Ροχίνγκια έπειτα από σειρά επιθέσεων που κόστισαν τη ζωή σε μια δωδεκαριά μέλη των Δυνάμεων Ασφαλείας.

Η Αούνγκ Σαν Σου Τσι εκδιώχθηκε από την ηγεσία της Κυβέρνησης της Μιανμάρ με στρατιωτικό πραξικόπημα την 1η Φεβρουαρίου του 2021, και αυτή τη στιγμή τελεί υπό κράτηση.

Εν αναμονή απόφασης για την ουσία της υπόθεσης, το Διεθνές Δικαστήριο δήλωσε το 2020 ότι η Μιανμάρ όφειλε να λάβει «όλα τα μέτρα προκειμένου να αποτρέψει (…) κάθε ενέργεια» που τίθεται στο στόχαστρο της Συνθήκης του 1948. Έπειτα από αυτή την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου, οι Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσαν επίσημα το 2022 ότι οι βιαιότητες στη χώρα συνιστούν γενοκτονία.

Ομάδα του ΟΗΕ είχε ήδη δηλώσει το 2019 ότι η Μιανμάρ έτρεφε « προθέσεις γενοκτονίας» απέναντι στους Ροχίνγκια.

«Περιμένουμε να αποδοθεί δικαιοσύνη εδώ και χρόνια», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Τουν Κιν, Πρόεδρος της Οργάνωσης των Ροχίνγκια της Μιανμάρ στο Ηνωμένο Βασίλειο, που ήταν σήμερα στο Δικαστήριο της Χάγης.

«Αυτό που συμβαίνει στους Ροχίνγκια είναι γενοκτονία, εκ προθέσεως καταστροφή της κοινότητάς μας. Θέλουμε να αποδοθεί δικαιοσύνη. Και όταν η δικαιοσύνη αποδοθεί, θέλουμε να επιστρέψουμε στη γενέθλια γη μας, με όλα τα δικαιώματά μας. Ζητάμε επίσης αποζημιώσεις», πρόσθεσε.

