Ναυτική τραγωδία σημειώθηκε στα ανοιχτά της νοτιοδυτικής Γκαμπόν, όταν η πλατφόρμα άντλησης πετρελαίου «Prospector 5» έχασε τη σταθερότητά της και βυθίστηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου κατά τη διάρκεια εργασιών προφόρτωσης.

Στο πλωτό ναυπήγημα επέβαιναν συνολικά 115 εργαζόμενοι, εκ των οποίων οι 110 διασώθηκαν σώοι και ασφαλείς, ενώ επισήμως επιβεβαιώθηκε ένας νεκρός και τέσσερις αγνοούμενοι.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται αδιάκοπα με τη συμμετοχή του Πολεμικού Ναυτικού της χώρας, ενώ ο πρόεδρος Μπρις Κλοτέρ Ολίγκι Νγκουέμα και το υπουργείο Πετρελαίου διέταξαν κατεπείγουσα τεχνική έρευνα για τον καταλογισμό ευθυνών.

Το χρονικό του ατυχήματος και η απώλεια σταθερότητας

Το σοβαρό ναυτικό δυστύχημα εκτυλίχθηκε περίπου στις 20:37 το βράδυ του Σαββάτου (24/10) στα ανοιχτά των ακτών της Μαϊμούμπα (Mayumba), στη νοτιοδυτική Γκαμπόν. Στο σημείο πραγματοποιούνταν προπαρασκευαστικές ενέργειες ενόψει της έναρξης εργασιών εξόρυξης υδρογονανθράκων.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από την εταιρεία Borr Drilling, ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια της πλατφόρμας τύπου jack-up:

Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια κρίσιμων εργασιών προφόρτωσης (pre-loading operations).

Σημειώθηκε δομική κατάρρευση, η οποία είχε ως άμεση συνέπεια την ταχεία απώλεια σταθερότητας της εξέδρας.

Η απώλεια ισορροπίας οδήγησε στη ραγδαία εισροή υδάτων και στην ολοκληρωτική βύθιση του πλωτού ναυπηγήματος στον Ατλαντικό.

Η επιχείρηση διάσωσης: 110 σώοι, ένας νεκρός και τέσσερις αγνοούμενοι

Τη στιγμή της κατάρρευσης και της επακόλουθης βύθισης, πάνω στην εξέδρα βρίσκονταν συνολικά 115 εργαζόμενοι.

Από τις συντονισμένες ενέργειες εκκένωσης:

110 άτομα διασώθηκαν άμεσα και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο, με την εταιρεία να επιβεβαιώνει ότι είναι σώοι και ασφαλείς.

Ένας εργαζόμενος ανασύρθηκε νεκρός.

Τέσσερα άτομα παραμένουν αγνοούμενα στη θαλάσσια περιοχή, με τις δυνάμεις διάσωσης να χτενίζουν τα νερά.

Ο γενικός διευθυντής της Borr Drilling, Μπρούνο Μοράντ, δήλωσε ότι η απόλυτη προτεραιότητα της εταιρείας αυτή τη στιγμή είναι η παροχή κάθε αναγκαίας υποστήριξης στις συνεχιζόμενες έρευνες και η διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας του συνόλου του προσωπικού.

Επιφυλακή για περιβαλλοντικές επιπτώσεις και έρευνες του ναυτικού

Η πλατφόρμα «Prospector 5» είχε μισθωθεί και αξιοποιούνταν για τις εξορυκτικές δραστηριότητες της νορβηγικής εταιρείας BW Energy, μιας ανεξάρτητης εταιρείας έρευνας και παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου με ενεργές δραστηριότητες στην Γκαμπόν, τη Βραζιλία και τη Ναμίμπια.

Μιλώντας για την εξέλιξη των επιχειρήσεων, ο υπουργός Πετρελαίου της Γκαμπόν, Κλοτέρ Κοντζά, ανέφερε:

«Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται χωρίς διακοπή με τη βοήθεια και του πολεμικού ναυτικού της Γκαμπόν. Ήδη από σήμερα έχει ενεργοποιηθεί η επιτροπή αντιμετώπισης κρίσεων».

Σε ό,τι αφορά τον κίνδυνο θαλάσσιας ρύπανσης, ο υπουργός διευκρίνισε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί διαρροή αργού πετρελαίου στα νερά, ωστόσο η ευρύτερη ζώνη του ναυαγίου θα παραμείνει υπό αυστηρή αεροναυτική παρακολούθηση τις επόμενες ημέρες.

Παράλληλα, ανακοίνωσε τη συγκρότηση ειδικού κλιμακίου για τη διενέργεια τεχνικής έρευνας, με στόχο τη διαλεύκανση των αιτιών και την απόδοση ευθυνών.

Αυστηρό μήνυμα του Προέδρου της Γκαμπόν για τα μέτρα ασφαλείας

Το ναυάγιο προκάλεσε την άμεση παρέμβαση της ανώτατης πολιτικής ηγεσίας της χώρας. Ο πρόεδρος της Γκαμπόν, Μπρις Κλοτέρ Ολίγκι Νγκουέμα, έστειλε σαφές και αυστηρό μήνυμα προς όλες τις πολυεθνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στα υπεράκτια κοιτάσματα:

«Αυτοί που εργάζονται στη θάλασσα για τη χώρα μας θα πρέπει να μπορούν να το κάνουν με ασφάλεια. Είναι μια απαίτηση που θέτω σε κάθε εταιρεία που είναι παρούσα στα χωρικά ύδατά μας».

Οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή της Μαϊμούμπα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό των τεσσάρων αγνοουμένων.