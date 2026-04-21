Λεπτομέρειες για τη ζωή του μοιράστηκε ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας και πιθανός υποψήφιος για τις επόμενες προεδρικές εκλογές, Γκαμπριέλ Ατάλ (Gabriel Attal), ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος πρωθυπουργός της χώρας, που υπηρέτησε από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 2024.

Ο 37χρονος πολιτικός έδωσε τηλεοπτική συνέντευξη την Κυριακή 19 Απριλίου, με αφορμή την επικείμενη κυκλοφορία του πρώτου του βιβλίου «Un homme libre». Σε αυτήν μίλησε για τη μακροχρόνια «σχέση ζωής» με τον 41χρονο Στεφάν Σεζουρνέ, πρώην υπουργό της κυβέρνησης Μακρόν και νυν εκτελεστικό αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την eυημερία και τη Βιομηχανική στρατηγική.

Η σχέση τους ξεκίνησε το 2015, έπειτα από μια επαγγελματική συνάντηση στο υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Τότε, ο Σεζουρνέ ήταν σύμβουλος του Εμανουέλ Μακρόν, ενώ ο Ατάλ εργαζόταν για τη μέντορά του, την υπουργό Κοινωνικών Υποθέσεων Μαρισόλ Τουρέν.

«Ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά», παραδέχτηκε ο Ατάλ στη δημοσιογράφο του TF1.

Ο δεσμός τους εξελίχθηκε γρήγορα σε μια ισχυρή σχέση, την οποία κράτησαν μακριά από τη δημοσιότητα. Ωστόσο, τα απαιτητικά τους προγράμματα και οι υποχρεώσεις της πολιτικής ζωής οδήγησαν στον χωρισμό τους το 2022. Σε συνέντευξή του το 2021 στο περιοδικό «Gala», ο Ατάλ είχε δηλώσει ότι επιδιώκει να διατηρεί ισορροπία ανάμεσα στην προσωπική του ζωή και την πολιτική του πορεία.

Οι δύο άνδρες, ηλικίας 37 και 41 ετών, είχαν συνάψει διακριτικά σύμφωνο συμβίωσης πριν από τον χωρισμό τους.

Μετά από δύο χρόνια χωρισμού, αποφάσισαν να δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία στη σχέση τους, αφού επανασυνδέθηκαν μετά τη διάλυση της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης, τον Ιούνιο του 2024.

«Ποτέ δεν χάσαμε πραγματικά την επαφή. Συνεχίσαμε να μιλάμε, σαν να μην θέλαμε ο χωρισμός να γίνει οριστικός», εξήγησε ο Ατάλ, που σήμερα είναι γενικός γραμματέας του κόμματος.

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο δημιουργίας οικογένειας, σημείωσε: «Είναι δύσκολο για ζευγάρια ανδρών να γίνουν γονείς. Η υιοθεσία είναι δυνατή βάσει νόμου, αλλά πρόκειται για μια μακρά διαδικασία με αβέβαιο αποτέλεσμα».

🇫🇷📺 « C’est très difficile aujourd’hui pour un couple d’hommes de devenir parents. » — “L’adoption a été rendue possible dans la loi, mais c’est très long, très incertain. Ça reste très compliqué aujourd’hui” partage @GabrielAttal, interrogé sur son désir d’enfant. #SeptAHuit pic.twitter.com/VkxEMVfqaN — Gabriel Attal Actu (@GAttalActu) April 21, 2026

«Έχουμε περάσει δύσκολες στιγμές και χωρισμούς… Νιώθω εξαιρετικά τυχερός από αυτή την άποψη», κατέληξε ο 37χρονος πολιτικός, εμφανώς συγκινημένος για τη δεύτερη ευκαιρία στη σχέση τους, η οποία ξεκίνησε πριν από έντεκα χρόνια.

Δεν είναι λίγοι που δίνουν τα εύσημα στον πρώην πρωθυπουργό για την ειλικρινή τοποθέτησή του παρά το γεγονός ότι κατείχε τόσο υψηλά αξιώματα.