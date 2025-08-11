Αναστάτωση προκάλεσε μία -εκ παραδρομής προφανώς- δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης συνέντευξης Τύπου την Δευτέρα, όταν είπε ότι θα συναντηθεί με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στη Ρωσία την Παρασκευή.

Η συνάντηση των δύο ηγετών έχει προγραμματιστεί να γίνει στην Αλάσκα, στις 15 Αυγούστου, γεγονός που έκανε τη δήλωση του Αμερικανού προέδρου να φαντάζει λανθασμένη.

“I’m gonna see Putin. I’m going to Russia on Friday,” U.S. President Donald Trump said at a press conference Monday, in what appeared to be a misstatement. Officials have said his upcoming meeting with Putin will be held in Alaska, not Russia. pic.twitter.com/k9xwSVjMCY — The Moscow Times (@MoscowTimes) August 11, 2025

Μάλιστα, η Guardian σχολίασε την δήλωση.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε μια ντροπιαστική γκάφα νωρίτερα, όταν αναφέρθηκε στη συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα την Παρασκευή».

«Δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Θα συναντήσω τον Πούτιν. Θα πάω στη Ρωσία την Παρασκευή».

«Η Αλάσκα δεν αποτελεί μέρος της Ρωσίας από το 1867, όταν πωλήθηκε στις ΗΠΑ έναντι 7,2 εκατ. δολαρίων», σχολίασε το βρετανικό μέσο.