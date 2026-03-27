Για σκόπιμη διασπορά ψευδών ειδήσεων με στόχο τη χειραγώγηση των τιμών ενέργειας κατηγόρησε τις ΗΠΑ ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ-Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ.

Σε ανάρτησή του, υποστήριξε ότι «έχουν διαδώσει τόσα πολλά fake news προσπαθώντας να ρίξουν τις τιμές της ενέργειας, που η αγορά είναι πλέον μουδιασμένη», προσθέτοντας ότι τέτοιες πρακτικές δεν γίνονται πλέον πιστευτές.

Όπως ανέφερε, «οι πραγματικές τιμές θα φανούν ούτως ή άλλως», εκτιμώντας ότι η προσπάθεια επηρεασμού της αγοράς μέσω παραπληροφόρησης έχει χάσει την αποτελεσματικότητά της.