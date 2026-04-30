Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, υποστήριξε ότι τα μέτρα των Ηνωμένων Πολιτειών για τον περιορισμό των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου δεν έχουν επιφέρει το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, τονίζοντας ότι οι αποθήκες του Ιράν δεν έχουν φτάσει σε κορεσμό, ενώ παράλληλα έχουν οδηγήσει σε αύξηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Γκαλιμπάφ δήλωσε χαρακτηριστικά: «Τρεις ημέρες μετά, καμία πετρελαιοπηγή δεν εξερράγη. Θα μπορούσαμε να το επεκτείνουμε στις 30 ημέρες και να το μεταδώσουμε ζωντανά».

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου πρόσθεσε ότι στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων και ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, τα οποία υποστήριξαν ότι ο αποκλεισμός θα ασκήσει πίεση στο Ιράν, βασίζονται, όπως είπε, σε «λανθασμένες εκτιμήσεις».

«Προωθούν τη θεωρία του αποκλεισμού και έστειλαν τις τιμές του πετρελαίου στα 120 δολάρια. Επόμενος σταθμός τα 140. Το ζήτημα δεν είναι η θεωρία, αλλά η νοοτροπία», σημείωσε.

Δείτε την ανάρτηση του προέδρου του ιρανικού Κοινοβουλίου