Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου και επικεφαλής της ιρανικής αντιπροσωπείας στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, έκανε την πρώτη του δήλωση μετά το «ναυάγιο» των συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ.

Ο Γκαλιμπάφ είχε τονίσει πριν από την έναρξη των συνομιλιών με τις ΗΠΑ ότι «έχουμε καλή πίστη και βούληση, αλλά λόγω των εμπειριών από τους δύο προηγούμενους πολέμους, δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη στην αντίπαλη πλευρά».

«Η αντίπαλη πλευρά τελικά δεν κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη της ιρανικής αντιπροσωπείας σε αυτόν τον γύρο διαπραγματεύσεων», έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ.

Πάραλληλα, τόνισε ότι «Είμαι επίσης ευγνώμων για τις προσπάθειες της φιλικής και αδελφικής χώρας μας, του Πακιστάν, στη διευκόλυνση της διαδικασίας αυτών των διαπραγματεύσεων, και στέλνω τους χαιρετισμούς μου στον λαό του Πακιστάν».