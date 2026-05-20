Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ και κυριότερος διαπραγματευτής της Ισλαμικής Δημοκρατίας κατηγόρησε σήμερα τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι θέλουν να ξεκινήσουν εκ νέου τον πόλεμο, ενώ η Ουάσιγκτον ακόμη ελπίζει στη συνθηκολόγηση του Ιράν.

«Οι ελιγμοί του εχθρού, τόσο φανεροί όσο και κρυφοί, δείχνουν ότι, παρά την οικονομική και πολιτική πίεση, δεν έχει εγκαταλείψει τους στρατιωτικούς του στόχους και επιδιώκει να πυροδοτήσει έναν νέο πόλεμο», δήλωσε ο Γκαλιμπάφ σε ηχητικό μήνυμα που μεταδόθηκε από ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη πρέπει «να επιταχύνει τις προετοιμασίες της προκειμένου να ανταποκριθεί δυναμικά σε οποιαδήποτε νέα επίθεση», υποστηρίζοντας ότι «το Ιράν δεν θα ενδώσει ποτέ στον εκφοβισμό», ακόμη και αν η Ουάσιγκτον «εξακολουθεί να ελπίζει στη συνθηκολόγηση του ιρανικού έθνους».

Παράλληλα ανέφερε πως ο στρατός του Ιράν χρησιμοποίησε την εκεχειρία για να ανασυγκροτήσει τις δυνάμεις του.