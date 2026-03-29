Δυναμική ήταν η απάντηση του προέδρου του Ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφορικά με τα σχέδια που εξετάζουν για την έναρξη χερσαίας επίθεσης στο Ιράν, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας του περσικού Κόλπου.

«Ο εχθρός στέλνει δημόσια μηνύματα διαπραγμάτευσης και διαλόγου, ενώ κρυφά σχεδιάζει χερσαία επίθεση», είπε ο Γκαλιμπάφ σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Iran’s Parliament Speaker Ghalibaf: The enemy openly sends messages of negotiation and dialogue, while covertly planning a ground invasion. Unaware that our men are waiting for American troops to enter on the ground so they can set them ablaze and punish their regional… pic.twitter.com/UosfF8FvkD — Clash Report (@clashreport) March 29, 2026

«Οι άνδρες μας περιμένουν την άφιξη Αμερικανών στρατιωτών στο έδαφος, ώστε να μπορέσουν να τους επιτεθούν και να τιμωρήσουν τους περιφερειακούς συμμάχους τους μια για πάντα», πρόσθεσε.

Ο Γκαλιμπάφ κάλεσε τους Ιρανούς να ενωθούν, τονίζοντας ότι η χώρα εμπλέκεται σε «έναν μεγάλο παγκόσμιο πόλεμο» που βρίσκεται «στο πιο κρίσιμο στάδιο».

«Είμαστε πεπεισμένοι ότι μπορούμε να τιμωρήσουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες, να τις κάνουμε να μετανιώσουν για την επίθεση στο Ιράν και να διεκδικήσουμε σθεναρά τα νόμιμα δικαιώματά μας», δήλωσε ακόμη.