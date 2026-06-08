Οι ΗΠΑ «ούτε επιδιώκουν κατάπαυση του πυρός ούτε επιζητούν τον διάλογο» και το Ιράν θα πρέπει να απαντήσει «αποφασιστικά για να υπερασπιστεί τα δικαιώματα του ιρανικού λαού», σύμφωνα με τον Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου και επικεφαλής διαπραγματευτή.

«Δεν θέλουμε να προχωρήσουμε με δεσμεύσεις ή συνθηματολογία, αλλά μάλλον πρέπει να επιδιώξουμε μια σχεδιασμένη νίκη με ιρανική εξουσία και ορθολογισμό», δήλωσε.

«Το στρατιωτικό πεδίο, το διπλωματικό πεδίο, το πεδίο της δημόσιας παρουσίας και το πεδίο της εξυπηρέτησης του λαού είναι τα νήματα και οι ίνες ενός ενιαίου υφάσματος. Εάν θεωρήσουμε ότι η διπλωματία είναι απλώς διάλογος σε κλειστά δωμάτια και διπλωματικά χαμόγελα, θα αποτύχουμε από την ίδια την αφετηρία», πρόσθεσε ο Γκαλιμπάφ.