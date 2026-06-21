Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, προειδοποίησε τις ΗΠΑ να είναι προσεκτικές με τις δηλώσεις τους, λέγοντας ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ιράν είναι έτοιμες να απαντήσουν με αφορμή τις νέες απειλές Τραμπ.

Η ιρανική αντιπροσωπεία υπέβαλε διαμαρτυρία στην αμερικανική πλευρά και τώρα εξετάζει επιλογές, μετά τα σχόλια που έκανε ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Ένα ιρανικό μέσο ενημέρωσης αναφέρει ότι η ιρανική αντιπροσωπεία εγκατέλειψε τον χώρο σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις απειλές του Τραμπ.

«Δεν θεωρούμε ότι οι απειλές των Αμερικανών έχουν καμία αξία. Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε», δήλωσε ο Γκαλιμπάφ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars.

«Δεν νομίζουν ότι αν οι απειλές τους είχαν κάποιο αποτέλεσμα, δεν θα είχαν φτάσει στο σημείο της απελπισίας σήμερα;

Θα πρέπει να είναι προσεκτικοί με τα σχόλιά τους, οι Ένοπλες Δυνάμεις μας είναι έτοιμες να απαντήσουν με άλλο τρόπο».

Nωρίτερα κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας με το Fox News, ο Τραμπ φάνηκε να απειλεί με επανάληψη των βομβαρδισμών των ΗΠΑ στο Ιράν, την ώρα που είναι σε εξέλιξη η συνάντηση των διαπραγματευτών του με τον Αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς στην Ελβετία.

«Κλείνεις τα Στενά και δεν θα έχεις χώρα», είπε ο Τραμπ για την κρίσιμη πλωτή οδό. «Δεν θα επιστρέψετε καν στη γ@@@@@@@ σας χώρα», πρόσθεσε.