Ο Πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας της Τεχεράνης, Μοχάμαντ-Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, προειδοποίησε πως αν υπάρξει κλιμάκωση από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, τότε θα δουν «ένα διαφορετικό Ιράν».

«Οι λανθασμένες στρατηγικές και οι παρορμητικές αποφάσεις θα επαναφέρουν ολόκληρο το σκηνικό στη χειρότερη δυνατή κατάσταση, θα τινάξουν στον αέρα τις ενεργειακές υποδομές και τις αγορές, και θα δημιουργήσουν ένα ατελείωτο τέλμα στο οποίο θα μείνετε εγκλωβισμένοι για χρόνια.

Θα δείτε ένα διαφορετικό Ιράν», έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στην πλατφόρμα «X».

Wrong strategies and impulsive decisions will reset the entire board for the worse, explode energy infrastructure and markets and create an endless quagmire that you will be stuck in for years. You will see a different Iran. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) June 11, 2026

Τραμπ: «Θα καταλάβουμε τη νήσο Χαργκ»

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε, μέσω μιας νέας ανάρτησης στην πλατφόρμα «Truth Social», τη διεξαγωγή νέων επιθέσεων εναντίον του Ιράν για το βράδυ της Πέμπτης, 11 Ιουνίου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι στις επιδιώξεις των ΗΠΑ περιλαμβάνεται η κατάληψη του νησιού Χαργκ, καθώς και άλλων ενεργειακών εγκαταστάσεων της Τεχεράνης, παραβάλλοντας την κατάσταση με τους χειρισμούς της Ουάσιγκτον στην περίπτωση της Βενεζουέλας.

Στο κείμενο της ανάρτησής του, ο Τραμπ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν το Ιράν (του οποίου ο Ναυτικός Στόλος, η Πολεμική Αεροπορία, τα ραντάρ, τα αντιαεροπορικά συστήματα και κάθε άλλη μορφή άμυνας, μαζί με το μεγαλύτερο μέρος της επιθετικής του ικανότητας, έχουν ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΕΙ!) ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΑ ΑΠΟΨΕ».

Στη συνέχεια, πρόσθετε: «Σε κάποιο σημείο, στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον, θα καταλάβουμε το νησί Χαργκ και άλλα σημεία με πετρελαϊκές υποδομές και θα αναλάβουμε τον πλήρη έλεγχο των αγορών πετρελαίου και φυσικού αερίου τους, όπως ακριβώς κάναμε με τη Βενεζουέλα, κάτι που αποδίδει εξαιρετικά τόσο για τη Βενεζουέλα, όσο και για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!»

Το νησί Χαργκ, το οποίο βρέθηκε στο στόχαστρο των δηλώσεων του Τραμπ, είναι μια μικρή νησίδα στον Περσικό Κόλπο με τεράστια οικονομική σημασία, καθώς από εκεί διακινείται περίπου το 90% των συνολικών εξαγωγών αργού πετρελαίου του Ιράν.