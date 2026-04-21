Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη διαθέτει «νέα χαρτιά» σε περίπτωση επανέναρξης των εχθροπραξιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, λίγες ημέρες πριν από τη λήξη της εκεχειρίας.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο κορυφαίος διαπραγματευτής του Ιράν στις συνομιλίες με την Ουάσιγκτον, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ξεκαθάρισε ότι η Τεχεράνη απορρίπτει κάθε ενδεχόμενο διαπραγμάτευσης υπό καθεστώς απειλών.

«Δεν αποδεχόμαστε διαπραγματεύσεις υπό τη σκιά απειλών, και τις τελευταίες δύο εβδομάδες προετοιμαζόμαστε για να παρουσιάσουμε νέα χαρτιά στο πεδίο της μάχης», ανέφερε χαρακτηριστικά.